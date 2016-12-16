Илья Сургучёв: период обучения и первые публикации

По сургучевским местам Ставрополя

(Продолжение. Начало в «СП» от 14.12.2016).

Ставропольское духовное училище (в просторечии – бурса), первое на Северном Кавказе, было открыто в 1823 году по инициативе первого начальника Кавказской области генерала князя П. Горчакова. Сначала оно располагалось в арендуемых домах, мало приспособленных для учебного заведения. В 1847 году по Архиерейскому переулку (ныне ул. Голенева, 46) купцом И. Ганиловским был выстроен каменный двухэтажный дом, который он подарил духовному училищу. Впоследствии здание не раз перестраивалось. В 1879 году в училище была устроена домовая церковь, серебристый тенорок колокола которой описывает И. Сургучев в рассказе «Китеж».

В списках учащихся бурсы, напечатанных в «Ставропольских епархиальных ведомостях» 1 июля 1891 года, значится «ученик первого разряда» десятилетний Илья Сургучев.

В советское время помещение училища занимал детский дом, затем ремесленное училище. Во время отступления гитлеровцев из Ставрополя здание было взорвано. После восстановления там разместилась СШ № 4. Имя И. Сургучева здесь не забыто. В результате поисковой работы, связанной с жизнью и творчеством писателя, в школе создан прекрасный литературный музей, где можно увидеть немало интересных экспонатов.

После окончания училища поступление будущего писателя в Ставропольскую духовную семинарию было уже более осознанным: его привело туда желание чувствовать над собой высшее начало и определять им свои шаги в жизни.

Ставропольская духовная семинария (поначалу Кавказская) была открыта в 1846 году и на протяжении десятков лет арендовала различные частные строения. Наконец в 1883 году вступило в строй собственное здание семинарии, выстроенное по проекту архитектора Ф. Прозоровского. Это прекрасное трехэтажное строение (улица, на которой оно возведено, стала называться Семинарской) с довольно простым декором с преобладанием элементов псевдорусской архитектуры по сей день украшает нынешнюю ул. Пушкина. Именно в этом здании с просторными аудиториями, домовой церковью во имя Св. Димитрия Чудотворца и учился будущий писатель. Сегодня по этим коридорам ходят не семинаристы, а студенты института математики и естественных наук СКФУ.

Об успехах Ильи в постижении наук красноречиво говорит сохранившаяся в краевом архиве семинарская ведомость «О производстве испытаний за 1896-1897 учебный год»: «В среднем по каждому обязательному предмету баллы не менее 4, при оценке общего поведения 5 и 4 имеют следующие ученики 2 класса: Пособило Петр, Кондратов Александр, Сургучев Илья…». А обязательных предметов в те годы было гораздо больше, чем в светских учебных заведениях. Вот только часть из них: священное писание, догматика, риторика, латинский и греческий языки, русский язык, языки народов Северного Кавказа (калмыцкий, чеченский и др.), европейские языки (немецкий, французский и др.), русская и зарубежная литература, всеобщая история.

К тому времени Ставропольская духовная семинария достигла высокого научного уровня. Ее преподаватели были известны своими литературными и учеными трудами (Д. Афанасьев, Н. Цареградский). По некоторым их книгам и по сей день учатся семинаристы.

За время своего существования семинария стала центром христианского просвещения на всем Юге России, воспитав множество достойных пастырей и служителей церкви, учителей, наставников и других деятелей, послуживших Отечеству как на гражданском, так и на военном поприще. Об этом говорил архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафадор во время празднования 50-летнего юбилея Ставропольской духовной семинарии в 1896 году, на котором, несомненно, присутствовал семинарист Илья Сургучев.

Илья Дмитриевич гордился своей alma mater. Уже в эмиграции на ироничный вопрос бывшего российского сановника «Вы, кажется, из семинаристов?» И. Сургучев ответил: «Ваше превосходительство, возьмите весь гимназический курс вашего училища (собеседник окончил Императорское училище правоведения. – Е. Г.), прибавьте длинный ряд богословских и философских наук, всегда дающих кое-что мозгу, – это и будет семинария, по окончании которой можно было продолжать образование и в университете, что сделал и я, избрав восточный факультет в Петербурге. Добавлю: дед мой был крестьянин, отец купеческого сословия с достатком и мог дать мне любое образование, но я сам упросил его отдать меня в духовную школу…».

В духовном училище и семинарии прививали, как уже отмечалось, любовь не только к слову Божьему, но и к литературе, древним и современным языкам. Заниматься сочинительством, по собственному признанию, Илья начал во время учебы в семинарии. Своими литературными опытами буквально засыпал редакцию газеты «Северный Кавказ». Это была первая частная газета в Ставрополе, инициатором создания которой был известный общественный деятель, публицист, историк, археолог, краевед Г. Прозрителев. А ее редактором стал Д. Евсеев, являющий собой пример провинциального интеллектуала. Создатели позиционировали издание как общественно-литературное и с первых шагов демонстрировали его демократический и гуманистический настрой.

Настойчивость юного автора все-таки увенчалась успехом – в канун Пасхи в номерах от 9, 18, 21 апреля 1898 года газеты «Северный Кавказ» был опубликован его рассказ «Трещина», подписанный сначала «И. С.», а потом смелее – «И. С-чев». Д. Евсеев благословил Илью Сургучева «на жесткий хлеб чернил и бумаги». Своей же первой серьезной публикацией писатель считал повесть «Из дневника гимназиста», появившуюся в пяти сентябрьских номерах газеты за названный год. Повесть, как вспоминал Илья Дмитриевич, имела «дикий успех». Она воссоздает культурную атмосферу Ставрополя конца XIX века, литературные и музыкальные предпочтения провинциального города.

Редакция газеты «Северный Кавказ», которую штурмовал начинающий писатель, находилась в доме наследников банкира Макара Попова. Двухэтажное здание фасадом выходило на ул. Вельяминовскую (ныне Дзержинского). Часть второго этажа была специально приспособлена для банковской конторы «Макар Попов и К». Оставшиеся помещения сдавались в наем. На нижнем этаже размещались магазины, склады, в восточном крыле – 2-я вольная аптека (просуществовала до сегодняшнего дня на углу пр. Октябрьской Революции и ул. Дзержинского). Часть же верхнего этажа снимал редактор, здесь находились его жилые комнаты и размещалась редакция. Современники отмечали, что дом всегда был полон людей, как сотрудников редакции, так и общественных и прочих деятелей губернского города.

В феврале 1899 года Илья Дмитриевич, сотрудничая с газетой под псевдонимом И. Северцев, опубликовал серию иронических эскизов со Ставропольской выставки изящных искусств. Затем в его журналистской деятельности наступил перерыв, связанный с продолжением образования.

(Окончание следует).

Елена ГРОМОВА

http://www.stapravda.ru/20161216/ilya_surguchev_period_obucheniya_i_pervye_publikatsii_98864.html