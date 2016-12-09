Ставропольский краевой центр СПИД вошел в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший СПИД-Центр», который проводился Минздравом России.

Более 80 региональных учреждений боролись за победу в семи номинациях. Ставропольские врачи взяли второе место в основной – «Живи и твори!». На конкурс был представлен уникальный опыт работы по пропаганде здорового образа жизни. В течение года, в связи с обострившейся ситуацией по ВИЧ, в Ставропольском крае проводилась информационная кампания: в СМИ транслировались видео-, аудиоролики, были выпущены и розданы информационные книжки и буклеты, предупреждающих об опасности заразиться инфекцией. В Ставрополе, не стесняясь столь щепетильной темы, размещали информацию даже на общественном транспорте.

Немного статистики: за последние годы в крае произошло резкое увеличение количества ВИЧ-инфицированных, их число достигло 2995 человек. Только в первом полугодии зарегистрировано 447 новых случаев заражения. Показатель заболеваемости вырос на 30,3 процента в сравнении с первым полугодием 2015 года.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/stavropolskiy_kraevoy_tsentr_spid__v_chisle_luchshikh_v_rossii_98694.html