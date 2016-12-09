Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
9 декабря 2016 г.

Ставропольский краевой центр СПИД – в числе лучших в России

Ставропольский краевой центр СПИД вошел в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший СПИД-Центр», который проводился Минздравом России.

Более 80 региональных учреждений боролись за победу в семи номинациях. Ставропольские врачи взяли второе место в основной – «Живи и твори!». На конкурс был представлен уникальный опыт работы по пропаганде здорового образа жизни. В течение года, в связи с обострившейся ситуацией по ВИЧ, в Ставропольском крае проводилась информационная кампания: в СМИ транслировались видео-, аудиоролики, были выпущены и розданы информационные книжки и буклеты, предупреждающих об опасности заразиться инфекцией. В Ставрополе, не стесняясь столь щепетильной темы, размещали информацию даже на общественном транспорте.

Немного статистики: за последние годы в крае произошло резкое увеличение количества ВИЧ-инфицированных, их число достигло 2995 человек. Только в первом полугодии зарегистрировано 447 новых случаев заражения. Показатель заболеваемости вырос на 30,3 процента в сравнении с первым полугодием 2015 года.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161209/stavropolskiy_kraevoy_tsentr_spid__v_chisle_luchshikh_v_rossii_98694.html
Фотография к статье Ставропольский краевой центр СПИД – в числе лучших в России
В Ставрополе размещают информацию о СПИДе даже на общественном транспорте.
В Ставрополе размещают информацию о СПИДе даже на общественном транспорте.
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
Ставропольский краевой центр СПИД – в числе лучших в России
Первые двойняшки появились на свет в новом роддоме в Ставрополе
Главу Невинномысска пригласили в Кремль на президентский прием
Ставропольские школьники посетили китайский город-побратим Чжэньцзян
Студенческие отряды Ставрополья подвели итоги года и получили заслуженные награды
Здоровье
32 комплекта функциональной мебели получил роддом Невинномысска
Федеральных средств на борьбу с ВИЧ Ставрополью выделяют меньше
Ученые из Ставрополя знают как создать здоровые продукты
Как подтвердить инвалидность?
Ставропольский «Телефон доверия» стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»
Ставрополь
В День Героев Отечества ставропольские кадеты сдавали зачеты с завязанными глазами
Ставрополь вновь признан самым прозрачным городом по системе госзакупок
Пьяная автоледи на «Ягуаре» врезалась столб в Ставрополе
Два человека погибли в Ставрополе от отравления угарным газом
Применение оружия сотрудниками Росгвардии вблизи Ставрополя признано правомерным

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!