На Ставрополье краевой Центр СПИД проводит информационную кампанию

ООН назвала Россию эпицентром мировой эпидемии ВИЧ. А еще в конце прошлого года на заседании правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что число ВИЧ-инфицированных в стране ежегодно увеличивается на 10%. В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова привела другую статистику: при нынешнем охвате лечением ВИЧ-инфицированных к 2020 году число зараженных может увеличиться на 250%. И, кстати, по темпам распространения эпидемии Россия обогнала даже страны Южной Африки.

В Ставропольском крае ситуация тоже не оптимистичная – за последние годы произошло резкое увеличение количества ВИЧ-инфицированных, их число достигло 2995 человек. Только в первом полугодии зарегистрировано 447 новых случаев заражения. Показатель заболеваемости вырос на 30,3% в сравнении с шестью месяцами 2015 года. На территории края отмечается повсеместное распространение заболевания. Наиболее активно этот процесс проходит в Ставрополе, Лермонтове, Ессентуках, Георгиевске, Минераловодском и Предгорном районах. Более того, вирус вышел за границы группы риска, распространяется среди успешных людей, почтенных отцов и матерей семейства.

Неутешительные факты толкают государство на серьезные меры: ежегодно на диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных выделяются большие средства из федерального бюджета и бюджетов регионов, в том числе Ставропольского края. Медицинские работники не опускают руки, помимо работы с теми, кто попался на удочку инфекции, взялись за остальную часть населения. Тут речь идет об активной информационной кампании, которую проводит Центр СПИД при поддержке краевых властей и совместно с целым рядом министерств и ведомств.

...С недавнего времени круг обязанностей заведующего организационно-методическим отделом Центра СПИД Олега Бандривского заметно расширился. На рабочем столе разложены макеты постеров, информационных книжек и буклетов, предупреждающих об опасности заразиться ВИЧ. Фактически каждый день вместе с дизайнером приходится обсуждать содержание «агитационного материала»: все нужно сверстать так, чтобы при первом же взгляде человек понял, о чем идет речь, а главное – сделал правильные выводы, рассказывал Олег Степанович. Их работа особенно заметна в Ставрополе: уже не стесняясь столь щепетильной темы, специалисты стали размещать информацию на баннерах, общественном транспорте краевого центра. Конечно, подобные акции не прошли незамеченными жителями города – увеличилось количество желающих пройти обследование на ВИЧ.

– Это один из самых быстрых и эффективных способов донесения информации. Человек должен знать о таком заболевании, понимать как минимизировать вероятность получить инфекцию, – объясняет заместитель главного врача по организационно-методической работе Валентина Савенко. – Раньше о СПИДе так громко и откровенно мы не говорили, потому что не было тех финансовых ресурсов, которые мы получаем сегодня от государства: появилась возможность проводить акции, печатать листовки, привлечь волонтеров, собрать команду, которая бы взяла на себя информационную функцию, ведь наши сотрудники не могут бросить пациентов и заниматься раздачей листовок.

Более того, в Центре СПИД полностью перестроили работу сайта: на первом плане – информация о том, как защитить себя от инфекции и что делать, если произошло заражение. На электронном ресурсе регулярно публикуются статьи, здесь же у посетителей есть возможность задать вопрос специалистам.

Ухудшение ситуации с ВИЧ в крае связано и с распространением инъекционных наркотических средств, рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Валентина Савенко. За последние шесть месяцев на их долю пришлось 56% заболевших.

– Третий год в крае работает программа по профилактике ВИЧ/СПИДа и такой же период мы наблюдаем подъем заболеваемости среди наркоманов. Это не говорит о том, что система дает сбои. Так случилось, что именно в 2013 году в край начали поступать дешевые синтетические наркотики... Поэтому прямой связи между профилактикой и ростом заболевания проводить нельзя. Но мы увидели положительные результаты на другом показателе: заболеваемость ВИЧ среди молодежи снизилась на 20%.

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция неизлечима. Но с разработкой новых современных препаратов вирус иммунодефицита стал хроническим заболеванием. В этом смысле его можно приравнять к сахарному диабету: человек принимает два раза в день по три-четыре таблетки, чтобы сдерживать развитие вируса в крови, а диабетик получает инъекцию инсулина, чтобы контролировать состояние сахара.

Специалисты отмечают: вирус иммунодефицита требует постоянного внимания. Наблюдение и лечение для ВИЧ-позитивных в России – совершенно бесплатны. Медицина не стоит на месте, изменяются препараты, уменьшается их токсичность и продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных растет. Следуя правилам терапии, человек может вести долгую полноценную жизнь, практически такую же, как и ВИЧ-отрицательный.

ВИЧ — это социальная проблема, которая охватывает в настоящее время все слои населения и социальные группы. Он, как лакмусовая бумажка, показывает нравственное состояние общества, поэтому специалисты Центра СПИД работают сообща со многими организациями края: министерством образования и молодежной политики, труда и социальной защиты, медицинскими учреждениями, краевым управлением ЗАГС... Вот уже второй год сотрудники Ставропольского краевого центра СПИД выезжают на площадку Северо-Кавказского форума «Машук». В этот раз более 150 человек прослушали лекцию по ВИЧ-инфекции, а 66 молодых людей добровольно прошли экспресс-тестирование. Как показала данная встреча, у молодежи накопилось немало вопросов к специалистам.

– Уменьшение количества «выявляемых» ВИЧ-позитивных среди ставропольцев в возрасте до 30, говорит о том, что у молодых людей изменились приоритеты. В их среде баловаться наркотиками уже не модно — модно заниматься спортом, – заметила Валентина Савенко. – Ведь посмотрите сколько антивандальных тренажеров появилось в крае! Люди увлечены спортом, приходят заниматься на тренажеры целыми семьями. Открываются велодорожки — с каждым годом их становится все больше и больше. Все это, в том числе, помогает нам в нашей сложной работе.

...Есть ситуации, которых мы можем избежать: например, когда человек не хочет зимой заболеть, он одевается тепло; если не хочет обгореть на солнце – пользуется защитными средствами. Точно также и с ВИЧ: если человек не хочет заразиться инфекцией — он будет следовать простым правилам...

http://www.stapravda.ru/20160826/na_stavropole_kraevoy_tsentr_spid_provodit_informatsionnuyu_kamp_96162.html