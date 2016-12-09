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9 декабря 2016 г.

IV форум СМИ Северного Кавказа: Едины в стремлении совершать добрые дела

Заключительный день работы IV форума СМИ Северного Кавказа в Пятигорске открыл круглый стол «Религиозная журналистика на Северном Кавказе». Спикерами круглого стола стали председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Открывая встречу, Владыка отметил:

– Вопросы, связанные с поддержанием и распространением в информационном пространстве традиционного взаимодействия между конфессиями, преодоления всевозможных конфликтов, являются общей задачей.

Говоря о взаимодействии с представителями других конфессий, архиепископ Феофилакт отметил, что точки соприкосновения между ними лежат не в области богословских дискуссий, а в стремлении совершать добрые дела, которое положено в основу любой религии.

Владимир Легойда призвал представителей медиа к личной ответственности и соблюдению журналисткой и общечеловеческой этики:

– Мы должны силой профессии говорить о возвращении в повестку такой категории, как человеческое достоинство, уважение, невозможность оскорбить другого человека.

Большое внимание на Форуме уделяется теме интернет-СМИ. Этому вопросу посвящены две панельные сессии о трендах развития интернет-рынка и о продвижении СМИ в социальных сетях.

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Ключевым моментом финального дня Форума стало пленарное заседание «Кавказ 2017: грядущие вызовы», участие в котором приняли заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников, глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, представители правительств других регионов СКФО, эксперты, руководители СМИ и журналисты.

Участники встречи обсудили пути развития регионов Северного Кавказа и их информационного поля. Отвечая на вопрос модераторов, Владимир Владимиров подчеркнул, что главным смыслом деятельности властей Ставрополья остаётся внимание к человеку и социальное развитие. Он напомнил, что эти тезисы составили основу озвученного в этом году Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

– Самое главное в том, что мы делаем – то, что мы работаем для людей. И со своей стороны, мы вовлекаем ставропольцев в работу власти. Следующий год проходит на Ставрополье как Год местных инициатив. В его рамках мы выделяем бюджетные средства для того, чтобы выдвинутые земляками идеи по обустройству наших городов и сёл, предложенные ими социальные проекты воплощались в жизнь, – отметил глава края.

Пленарное заседание прошло в режиме диалога, свои вопросы гостям форума задали и журналисты. Один из них касался проекта строительства автодороги Кисловодск – Сочи. Отвечая на него, Владимир Владимиров акцентировал, что эта инициатива создаст основу для развития региона в длительной перспективе.

– По моей оценке, реализация этого проекта доведёт число туристов, приезжающих на Кавказ, до 10 миллионов человек в год. Будет сокращен логистический маршрут к Чёрному морю, откроются новые возможности для укрепления здоровья нации. Это общий проект для Северного Кавказа. Убеждён, мы вместе будем его отстаивать, – сказал губернатор.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161209/iv_forum_smi_severnogo_kavkaza_ediny_v_stremlenii_sovershat_dobr_98704.html
Фотография к статье IV форум СМИ Северного Кавказа: Едины в стремлении совершать добрые дела
Работа IV форума СМИ Северного Кавказа в Пятигорске
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