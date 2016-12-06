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6 декабря 2016 г.

Встреча с Александром Прохановым ставропольским студентам запомнится надолго

Александр Проханов со студентами СКФУ

Ставрополь посетил писатель и журналист, главный редактор газеты «Завтра» и участник теледебатов «Поединок» Александр Проханов. Моя встреча с ним прошла на V Ставропольском форуме Всемирного Русского народного собора, где он был почетным гостем, а я – волонтером мероприятия.

Я, как начинающий журналист, давно интересовался творческой биографией этого человека. Всегда хотелось с ним познакомиться, побеседовать. И это свершилось! В первый день работы форума помогал организаторам зарегистрировать гостей: мимо проходили священники, писатели, военнослужащие... И вот появился Проханов. Он оглянулся, взгляд направил на меня и моего друга. Строгий костюм темно-серого цвета, рубашка с расстегнутым воротом, на лице морщины, седые, волнистые волосы.

– У вас все в СКФУ такие высокие? – с насмешкой спросил Александр Андреевич.

Юмор у него – главный козырь. Мы, воспользовавшись его вниманием, начали задавать вопросы. По окончанию беседы, поблагодарили Александра Андреевича, пожелав ему крепкого здоровья, чаще выступать на телевидении и написать еще много интересных произведений.

Об этой встрече я буду помнить долго...

Елисей КРАВЦОВ, студент СКФУ
http://www.stapravda.ru/20161206/vstrecha_s_aleksandrom_prokhanovym_stavropolskim_studentam_zapom_98583.html
Фотография к статье Встреча с Александром Прохановым ставропольским студентам запомнится надолго
Александр Проханов со студентами СКФУ
Александр Проханов со студентами СКФУ
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