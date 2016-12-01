Итог Ставропольского форума ВРНС: Русь победит и в XXI веке

Пристальное внимание широкой общественности вызвал прошедший в Ставрополе V Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Собора.

Уже сама его тема – «Северный Кавказ 1917-2017: уроки столетия» – никого не может оставить равнодушным: слишком много всего пережила наша страна за минувший век, ставший для России эпохой великих испытаний и великих побед. И потому не случайно принять участие в столь важной дискуссии собрались около 1500 представителей органов власти, науки, образования, духовных и общественных лидеров России, гости из ближнего и дальнего зарубежья, движимые желанием глубоко проанализировать проблемы социально-экономического, культурного развития Северного Кавказа в контексте исторического опыта. Огромную подготовительную работу провели организаторы мероприятия – Всемирный Русский народный собор, Ставропольская и Невинномысская епархии Русской православной церкви, правительство Ставропольского края, администрация города Ставрополя и Северо-Кавказский федеральный университет. Именно аудитории СКФУ вот уже пятый раз становятся основными площадками для проведения тематических секций форума, которых в этом году было четыре. Ректор СКФУ Алина Левитская отметила:

– Наш ставропольский форум вообще начинался и продолжается как площадка, на которой возможны разные взгляды представителей институтов гражданского общества, политиков, представителей власти, ученых. Мы хотим быть гражданской площадкой для обсуждения проблем, которые волнуют всех.

В пленарном заседании приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, заместитель главы ВРНС Олег Костин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков, председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края Мухаммад Рахимов, руководитель департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Татьяна Шершнева, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Сергей Миронов, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Ерёмин, ректор СКФУ Алина Левитская. А в зале городского Дома детского творчества можно было увидеть столько замечательных лиц, столько знаковых для общества фигур, что было ясно: такая встреча не может не стать интересной. Особо следует подчеркнуть: Ставрополье стало первым регионом России, развернувшим подобную дискуссию, что придало ему еще большую значимость.

– История – великая учительница жизни,

– сказал, открывая форум, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. – А столетие – достаточный срок, для того чтобы объективно осмыслить произошедшее. Тем более что в обществе, созревшем для ответственного осмысления, ощущается мощный запрос на живую историю двадцатого века. Так, участвуя в движении «Бессмертный полк», мы вписываем историю своей семьи в историю Отечества и прочитываем ее глазами наших дедов и прадедов. При этом нам приходится пропускать через себя не только историю великих свершений, но и трагедий. Здесь нет и не должно быть умолчаний. Только так мы сможем понять, какие события ушедшего столетия должны получить свое продолжение, а какие – никогда не повториться более.

Северный Кавказ проделал за столетие большой и сложный путь развития в составе СССР и Российской Федерации. Революция и Гражданская война, расказачивание, национально-государственное строительство, ускоренная индустриализация, гонения на церковь, культурная революция и коллективизация, предвоенные репрессии, выселение целых народов в 40-е гг., экономическое развитие в послевоенный период – все это сформировало сложное и многообразное в экономическом, культурном, этническом, конфессиональном аспектах северокавказское общество. Народы Северного Кавказа жили радостями и проблемами большой страны, участвуя в созидательном труде, проявляя героизм в период Великой Отечественной войны. В 1990-е годы следствием недальновидной государственной политики стали опасные для всего государства центробежные тенденции, вылившиеся в ряд кровавых конфликтов на Кавказе. Но последующая политическая, экономическая, социальная поддержка республик Северного Кавказа со стороны федерального центра с начала 2000-х годов обеспечила позитивные перемены во всех сферах жизни.

– Мы рады тому, что вот уже в который раз на Ставрополье проходит такой важный форум, и благодарны приезжающим к нам замечательным гостям, – подчеркнул в своем выступлении губернатор Владимир Владимиров. – Всем нам очень нужно понять историю столетия, а для этого нужно попытаться поставить себя самих на место тех, кто жил на всем его протяжении, видеть те задачи, которые они перед собой ставили. Вообще любая история может быть интерпретирована по-разному. Очернить или обелить можно все что угодно. Но наш форум собрал людей, которые, я уверен, любят свою страну, Главное для нас – помнить о том, что Ставрополье, весь Северный Кавказ – неотделимые части великой России, вместе с ней пережившие все потрясения двадцатого века. И не выбрасывать ни одного кирпичика из общей исторической памяти.

– Богатство любого народа – его люди. Богатство России не какие-то стратегические объекты, хотя и это важно, а прежде всего – ее народ, – заметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. – Все мы, живущие на Северном Кавказе, вместе прошли через сложнейшее время борьбы с международным терроризмом именно здесь, на Кавказе, когда речь шла, по сути, о существовании всего нашего государства. Народы Кавказа тогда объединились в общем стремлении сохранить страну. Мы действительно едины. Вместе строим храмы, независимо от национальностей, вместе трудимся, вместе радуемся и печалимся. И все говорим на великом русском языке, который сам по себе – наше общее великое национальное достояние.

Мощные скрепы духа

Кстати, именно миссии русского языка на Северном Кавказе, реалиям и перспективам посвятила свое выступление ректор СКФУ Алина Левитская. Профессор подчеркнула, что сильный исход русского населения из региона после распада Советского Союза привел к ситуации, при которой мощные опоры русского языка как главного орудия во всех сферах функционирования общества ослабли. И, в свою очередь, это приводит к цепной реакции кризисных явлений в культуре.

– Без масштабного представительства полноценных носителей русского языка на Северном Кавказе русский язык будет либо функционально угасать, либо выполнять исключительно государственно-бюрократические функции. Фактически от культурной деградации Кавказ сегодня спасают только духовно-культурные традиции и основы, сохранившиеся от прежнего времени, – подчеркнула Алина Левитская. – А нам сегодня нужны системные действия по упрочению русского языка и русской культуры. Для этого необходим возврат к масштабной подготовке специалистов и учителей по русскому языку и литературе, преподаванию русского языка как иностранного. Также надо рекомендовать ввести во всех университетах страны как обязательную на всех направлениях подготовки компетенцию «Культура русской речи».

Как не раз звучало в ходе форума, в условиях современных реалий международной политики значимость социально-экономической стабильности Северного Кавказа усиливается. При этом для многих приезжих участников дискуссий судьба Северного Кавказа оказалась и лично очень близка, как, например, для уроженца Владикавказа, начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгения Ерёмина, который назвал себя представителем одного из кавказских народов, без которого немыслимо ни прошлое, ни настоящее, ни будущее Кавказа, – русского народа. Символичным он считает объединение главных организаторов форума: федеральный университет, олицетворяющий знание, церковь – духовную опору и правительство края – силу и мощь государства. Ставропольский форум наглядно отражает ту оценку, которую дал недавно движению ВРНС Президент России Владимир Путин: «Рассматриваю Всемирный Русский народный собор как очень важную, востребованную инициативу, направленную на сплочение всех конструктивных сил общества вокруг незыблемых гуманистических идеалов и ценностей».

– Народы, живущие на Кавказе, являют собой пример сотрудничества, взаимообогащения культур, мирного и созидательного сосуществования. Такое межкультурное, межнациональное и межрелигиозное взаимовыгодное сотрудничество – основа мира на Кавказе и духовная ценность России. Наша задача – использовать накопленный потенциал дружбы и взаимоуважения народов Юга России для укрепления единства, – сказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько. А Коцев Бойко Василев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации, высоко оценил смелость организаторов собора в поднятии такой деликатной темы.

Напомнив об итогах четырех предыдущих ставропольских форумов ВРНС, заместитель главы Всемирного Русского народного собора Олег Костин подчеркнул, что за эти годы форум стал серьезным явлением в общественной жизни страны и закрепил за Ставрополем позицию интеллектуальной столицы Северо-Кавказского региона. По его мнению, главным методом оценки исторического опыта должно быть, прежде всего, его влияние на нравственное состояние людей. Актуальность темы V Ставропольского Форума ВРНС отмечали руководитель департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Татьяна Шершнева, министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей, председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края муфтий Мухаммад Рахимов.

– Мы переживаем сегодня время возрождения духовных ценностей, – заметил М. Рахимов. – Мусульмане Ставрополья последовательно выступают за мир и согласие в нашем регионе, на всем Кавказе и в России, понимая, что в этом залог стабильного государства. Оглядываясь в минувшее столетие, мы видим, что, будучи мощным государством, Советский Союз все-таки распался, а произошло это, мне думается, в большой степени из-за его атеистического характера.

Мы – особая цивилизация

Особой цивилизацией назвал Российскую Федерацию Сергей Миронов. Она имеет свою картину мира, свои этику и эстетику, свои культурные и национальные традиции. Сотни народов, проживающих на одной шестой части суши планеты, сумели создать уникальную историко-культурную общность – Россию. Наше культурное своеобразие и духовные традиции порой противоречат новомодным западным тенденциям. Для нас любовь к Родине, нравственный выбор и жизнь не по лжи – не литературные метафоры, а истинная реальность. Со времен Древней Руси самосохранение нашего народа зависело от его сплоченности, способности преодолевать личный эгоизм во имя общего блага, от умения жить в мире с другими народами. Общинность, соборность, коллективизм не раз спасали наш народ. А сегодня Русский народный Собор стал могучей силой, защищающей наши традиции, духовность и цивилизационный выбор.

Как и ожидалось, наиболее ярким стало выступление на форуме писателя, публициста, общественного деятеля Александра Проханова. Он напомнил аудитории историю Крестителя Руси великого князя Владимира, предание о котором гласит, что ему предложили на выбор несколько разных религий:

– Мне всегда казалось, что это не совсем верно трактуется: мог ли князь выбирать веру, подобно тому, как выбирают в разложенной на лотке бижутерии наиболее приглянувшуюся… Нет, не он выбрал православие, а православие выбрало его! И через него свет православия разлился по Руси, и в те мгновения, когда состоялось крещение Владимира, возник Русский мир. Огромное таинственное явление, существующее уже тысячу лет, причем в двух своих проявлениях: земном, пространственном, переменчивом, и горнем, незыблемом, нетленном, предвечном. Мир земной, человеческий переживает печали, катастрофы, а то и просто исчезает, были такие моменты в истории, когда Русское государство исчезало. Возникали чудовищные, страшные, черные ямины, в коих пропадала, казалось, безвозвратно русская цивилизация. Но в эти ямины с небес проливается фаворский свет и опять возникает государство российское, опять плодоносят пашни, цветут города, появляются великие проповедники, творцы, воители… И так Русский мир существует поныне. И мы сегодня строим новое державное государство, на которое проливается фаворский свет. В русской истории всегда присутствует категория, именуемая русским чудом. Россия преодолевает эти черные дыры на… иконах, в которых, как в ковчегах, сберегается русская душа. Такими на переломах истории были икона Богородицы боголюбивой Андрея Боголюбского, Казанская икона Божией Матери, икона Державной Божией Матери… А после кромешных 90-х такой иконой явилась Победа 1945 года. Во время горбачевской перестройки, когда разрушались все основы, все формулы нашей жизни, такой иконой явилась наша Победа, под ее знаменем собралась новая великая Россия. В советские годы эта Победа трактовалась как идеологическая, военная (и все это правда), но сегодня, когда обществу вернулось религиозное сознание, эта Победа – священная. И война была священная, решалась судьба не просто Советского Союза, а судьба выбора: пойдет ли человечество дьявольским путем или же последует чертежам Божиим.

– Патриарх сказал, что в России начинается вторая христианизация, – заметил А. Проханов. – Действительно, в годы гонений на церковь опустели алтари, не звучало евангельское слово, на огромных территориях не ступала нога пастыря… Теперь туда идут миссионеры и на этих пустошах строят храмы и проповедуют. Однако христианизации подлежат не только пространства, но и времена. Так и двадцатый век не мог быть только чудовищным, черным, сатанинским, потому что в нем была Победа. А она проливает свет уже и на двадцать первый век. В каждом фрагменте нашей истории есть частица горней России, нетленной, божественной, Святой Руси. И если какие-то периоды нашей истории так мучительно стыкуются, это происходит и на небесном уровне, лучезарная Святая Русь освещает и наше время, которое порой называет страшным, ужасным, беснуются богачи, сошедшие с ума от свалившегося богатства, много несправедливости. И все же мы живем в святое время, и в каждом из нас есть эта святость. Если мы ощутим ее в себе, и в ближнем, и в государстве, и власти, мы спасемся, выстоим и русская победа ХХI века будет одержана.

Не менее блестящим оратором вновь предстал перед нами и народный артист России Николай Бурляев, посвятивший свою краткую пламенную речь судьбам российской культуры. С появлением новой Стратегии государственной культурной политики, сказал он, мы перешли в новую реальность: культурная политика опирается на морально-этические нормы и духовно-нравственные категории. Позади у нас тридцать лет «мутации русского духа», по выражению радио «Свобода». Помнится, один из бывших министров культуры даже утверждал, что культуру надо подвинуть на панель. А теперь нам ее нужно оттуда возвращать! Следующим шагом после принятия стратегии должно стать выведение культуры из рынка, ибо эти понятия несовместимы. У них разные задачи. Задача культуры – поднимать дух нации. Сергий Радонежский 700 лет назад сказал: любовью и единением спасемся. Давайте жить именно так, и Северный Кавказ показывает в этом пример всему миру – как можно жить без этой пресловутой мультикультурной политики, жить в реальной любви и понимании того, что все мы дети одной Родины. Верховный муфтий Талгат Таджутдин называет себя мусульманином Святой Руси и это очень правильно. Вспомним: когда в войну 1812-го, 1914-го, 1941-1945-го брали в плен украинца, ингуша, якута, всех их называли «пленный русский»...

Она была, есть и будет!

– Тема нашего собора – не вопрос некой интеллектуальной игры, этакого экскурса в прошлое, нет, это вопрос – быть или не быть России, – подчеркнул митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, особенно тепло встреченный залом. – Россия на разных этапах неоднократно уже доказывала, что она была, есть и будет. По сути, сегодня, как и тысячу лет назад, перед нами те же вопросы: кто мы, куда идем, в чем миссия России в мире. Значит ли это, что мы потратили тысячу лет впустую? Что русский народ и объединившиеся вокруг него народы так и не смогли найти ответы на эти основополагающие вопросы? Сегодня в России идет, хотя и не быстро, процесс восстановления исторической памяти. Это выражается не только в восстановлении поруганных святынь, храмов, но реабилитируются некогда оболганные военачальники, государственные и общественные деятели, возвращаются из небытия многие несправедливо забытые имена, отдается дань памяти героям и дореволюционной России, и Первой мировой войны, и Белого движения… Сегодня есть немало желающих пересмотреть уроки Великой Отечественной войны, уроки советского времени. Но ведь не все у нас было черное! Были замечательная социальная сфера, образование, медицина, индустриализация, освоение космоса… Сейчас активно в обществе обсуждается будущий закон о российской нации… А среди граждан до сих пор нет консенсуса, называться русскими, россиянами, советскими… Тут явно нужна вдумчивая, консолидированная работа. Некоторых вообще пугает эта часто упоминаемая русскость. Но ведь ясно же, что русский – это культура, язык, история. Значительный вклад в формирование русского самосознания внесли мыслители русского зарубежья, вдали от Родины особенно остро почувствовав глубинную мощь России. И теперь нам важно осознать принцип единства и непрерывности русской истории. Пушкин писал Чаадаеву: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал». Лучше русского гения не скажешь. Мы не имеем никакого права вычеркивать из истории ни одну из эпох, именуя ее неправильной, как бы ни было горько нам признавать те или иные исторические ошибки и поражения. И никто не вправе навязывать России свою волю. А нам – сохранять свой духовный суверенитет.

Одной из самых масштабных на форуме стала секция «Судьбы российской государственности: Северный Кавказ в созидании новой России». Более ста экспертов обсуждали грани социального партнерства власти и общества, государства и церкви в ХХ – XXI вв., проблемы сохранения территориальной целостности Северного Кавказа. Так, заместитель руководителя экспертного центра ВРНС Владимир Тимаков представил проанализированные им любопытные демографические итоги столетия. Он напомнил, что в ХХ веке наша страна многое пережила, но говорить, что с точки зрения демографии он стал для России потерянным столетием, нельзя. Были здесь и выступления, вызвавшие неоднозначную реакцию и споры, как например, доклад социолога Высшей школы экономики Ксении Лазебной «Социокультурное воспроизводство памяти о Великой Отечественной войне и символический «ребрендинг» Победы (кейс «Бессмертный полк»)». За наукообразными выражениями типа «социальный ритуал», «личная инсталляция» и т.п. многие участники форума буквально «кожей» почувствовали подчеркнуто отстраненную позицию, которую большинство нашего общества вряд ли готово разделить по отношению к потрясшей всю страну да и мир великой акции Памяти, проводимой в День Победы 9 мая. Словом, дискуссия получилась бурной, а значит, интересной. Позже участники секции отметили, что возникновение такого диалога для них очень важно. Потому что ученые не должны замыкаться только на работе своей научной школы – им нужно общаться с коллегами из других городов и, что важно, представителями других поколений.

Религиозные и межнациональные отношения, формирование гражданской идентичности и патриотизма в полиэтничном регионе обсуждались в ходе другой секции. И она стала площадкой для столкновения теоретических взглядов и осмысления практических результатов ряда исторических событий. В дискуссии активно и компетентно участвовала заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина. По-своему показательным стал доклад архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта «Межнациональные отношения и патриотизм: православный взгляд», где соединились глубокий богословский подход, высокая нравственная позиция и конкретный анализ современного положения дел. Не случайно после его выступления родилось предложение о создании Концепции государственно-конфессиональных отношений.

И это – только начало

В целом четыре секции форума отразили в своей работе различные грани темы «Северный Кавказ 1917-2017: уроки столетия». На каждой из них осмыслялись трагические ошибки и достижения века исторического развития одного из самых многонациональных регионов России, велись поиски путей его развития. Итоги состоявшихся дискуссий подвели на заключительной встрече в зале Дворца культуры и спорта. С ними собравшихся познакомили модераторы секций: заведующая кафедрой истории России СКФУ профессор Марина Колесникова, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин, заведующий кафедрой зарубежной истории, политологии и международных отношений СКФУ Игорь Крючков. С большим интересом участники форума слушали выступления председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова, главного редактора «Литературной газеты», члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Юрия Полякова, руководителя экспертного центра ВРНС Александра Рудакова. При этом с известным полемистом отцом Димитрием в чем-то хотелось опять поспорить, Юрия Полякова зал неоднократно поддержал одобрительными аплодисментами и, безусловно, положительно восприняли участники форума озвученную А. Рудаковым необычную инициативу, прибывшую к нам из Крыма: установить новый для страны праздник 21 сентября, в день исторической победы на Куликовом поле, – День русского народа.

Ставропольский форум ВРНС вновь подтвердил закрепившееся за ним звание площадки широкого, живого, уважительного обмена мнениями. Поднятый им впервые в современной России вопрос об уроках противоречивого и удивительного столетия еще не раз станет предметом многих новых дискуссий. Так что наш нынешний форум – только начало разворачивающегося на российских просторах общенационального разговора на заданную тему: кто мы, откуда пришли и куда двигаться дальше. Рубеж ХХ и XXI столетий стал периодом осмысления ценностных истоков русской цивилизации и религиозного возрождения в контексте событий повседневной истории России. Вековой опыт потрясений и побед показал необходимость осознания политическими и общественными лидерами ответственности за последствия своих действий, необходимость консолидации общества, преодоления розни в общественно-политической, межнациональной и межрелигиозной сферах. На этом фоне представляется важным то, что совершенствование и обновление фундаментальных основ государственной политики, обеспечивающей политическую, социально-экономическую стабильность на Северном Кавказе, а значит, и безопасность всей России, остаются актуальной заботой государства. А результаты ставропольских встреч нашли воплощение в принятой итоговой резолюции, которая, наряду с другими материалами форума будет адресована Президенту России, Правительству и Федеральному Собранию, широкой общественности.

http://www.stapravda.ru/20161201/itog_stavropolskogo_foruma_vrns_rus_pobedit_i_v_xxi_veke_98471.html