До конца недели на Ставрополье будет снежно и морозно

Синоптики Ставрополья прогнозируют усиление морозов. Уже сегодня вечером температура местами по краю опустится до минут 17 градусов. Холода и осадки в виде снега продержатся на территории края до конца недели.

Госавтоинспекция предупреждает, что на дорогах могут быть наледи, снежные накаты, видимость ограничит метель. Сотрудники ГИБДД проверяют состояние федеральной трассы, «Кавказ», дорог регионального значения круглосуточно. Работа полицейских также направлена на оказания помощи участникам движения, попавшим в сложные ситуации, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161206/do_kontsa_nedeli_na_stavropole_budet_snezhno_i_morozno_98586.html