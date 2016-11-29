«Серебро» Кубка России выиграли глухие ставропольские гандболисты

В Волгограде завершился четвертый розыгрыш Кубка России по гандболу (спорт глухих), награды которого оспаривали шесть коллективов. С «серебром» вернулись воспитанники Ставропольского краевого центра адаптивной физической культуры и спорта. Они разгромили соперников из Астрахани (42:10), взяли верх над москвичами (22:21), разнесли в пух и прах оборонительные редуты ростовчан (35:4) и переиграли хозяев соревнований — волгоградцев (26:11). В поединке за «золото», наши ребята сошлись с краснодарцами. По итогам «южного» дерби определялись обладатели почетного трофея в предыдущие три раза. Дебютный турнир остался за кубанскими мастерами ручного мяча, а затем дважды успех праздновали наши земляки. Однако оформить «золотой» хет-трик ставропольским спортсменам не удалось.

Финальная сирена зафиксировал викторию краснодарского коллектива (20:19), который и выиграл главный приз. Наша дружина на этот раз довольствовалась «серебром».

– Решающая игра шла, что называется, мяч в мяч, но в концовке нам не хватило немного удачи, — отметил наставник ставропольской сборной А. Беляев.

Теперь наши земляки будут готовиться к чемпионату России, который пройдет в Краснодаре в марте. А главным событием 2017 года станут Сурдлимпийские игры, которые в августе примет турецкий город Самсун. Побороться за награды этого крупнейшего международного форума намерены и составляющие костяк сборной России ставропольские гандболисты.

http://www.stapravda.ru/20161129/serebro_kubka_rossii_vyigrali_glukhie_stavropolskie_gandbolisty_98393.html