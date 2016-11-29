Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
29 ноября 2016 г.

«Серебро» Кубка России выиграли глухие ставропольские гандболисты

Глухие ставропольские гандболисты выиграли «серебро» Кубка России

В Волгограде завершился четвертый розыгрыш Кубка России по гандболу (спорт глухих), награды которого оспаривали шесть коллективов. С «серебром» вернулись воспитанники Ставропольского краевого центра адаптивной физической культуры и спорта. Они разгромили соперников из Астрахани (42:10), взяли верх над москвичами (22:21), разнесли в пух и прах оборонительные редуты ростовчан (35:4) и переиграли хозяев соревнований — волгоградцев (26:11). В поединке за «золото», наши ребята сошлись с краснодарцами. По итогам «южного» дерби определялись обладатели почетного трофея в предыдущие три раза. Дебютный турнир остался за кубанскими мастерами ручного мяча, а затем дважды успех праздновали наши земляки. Однако оформить «золотой» хет-трик ставропольским спортсменам не удалось.

Финальная сирена зафиксировал викторию краснодарского коллектива (20:19), который и выиграл главный приз. Наша дружина на этот раз довольствовалась «серебром».

– Решающая игра шла, что называется, мяч в мяч, но в концовке нам не хватило немного удачи, — отметил наставник ставропольской сборной А. Беляев.

Теперь наши земляки будут готовиться к чемпионату России, который пройдет в Краснодаре в марте. А главным событием 2017 года станут Сурдлимпийские игры, которые в августе примет турецкий город Самсун. Побороться за награды этого крупнейшего международного форума намерены и составляющие костяк сборной России ставропольские гандболисты.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161129/serebro_kubka_rossii_vyigrali_glukhie_stavropolskie_gandbolisty_98393.html
Фотография к статье «Серебро» Кубка России выиграли глухие ставропольские гандболисты
Глухие ставропольские гандболисты выиграли «серебро» Кубка России
Глухие ставропольские гандболисты выиграли «серебро» Кубка России
Фото: minsport.ru
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
В Ставрополе в подвале многоэтажки скончался пенсионер
Гандболисты «Динамо-Виктор» (Ставрополь) сыграли вничью с волгоградским «Каустиком»
«Серебро» Кубка России выиграли глухие ставропольские гандболисты
Новая творческая площадка для молодежи ARTeria открылась в Ставрополе
Ставропольская «Грация» ярче всех зажгла «Огни Большого города»
Гандбол
Ставропольский «Динамо-Виктор» проиграл гандболистам Санкт-Петербурга на выезде
Гандболистки «Ставрополья-СКФУ» уступили лидеру турнира из Ростова-на-Дону
Ставропольский «Динамо-Виктор» уступил в Краснодаре гандболистам местного СКИФа
Юные гандболисты Ставрополя выступят во Всероссийском финале
Гандболистки «Ставрополья- СКФУ» уступили в Краснодаре и выиграли в Майкопе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!