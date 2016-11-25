Предваряя думское заседание

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Главы комитетов проинформировали о планах работы на предстоящую пятидневку, а также о ходе подготовки законопроектов, планируемых к внесению на третье заседание Думы шестого созыва.

Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко рассказал, что комитет внес на рассмотрение в ходе заседания ряд вопросов. В их числе программа приватизации объектов госсобственности края. Депутат также отметил, что готовится выездное совещание в Минеральных Водах, где за счет краевого бюджета приобретено помещение для детской городской поликлиники. Его коллега по комитету Александр Шарабок пригласил к участию в совещании и представителей социального комитета Думы. Отмечалось, что вопрос отсутствия условий для нормального приема маленьких пациентов уже долгое время стоял в городе достаточно остро. Теперь благодаря усилиям краевой и муниципальной власти он сдвинулся с мертвой точки.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, рассказал о рассмотрении информации министерства финансов об исполнении доходной части краевого бюджета за девять месяцев текущего года. По словам депутата, сумма поступивших налогов выше уровня аналогичного периода прошлого года. Однако пока тревогу вызывает собираемость налога на прибыль организаций, транспортный налог и налог на доходы физических лиц. Глава комитета также отметил, что на заседание Думы внесен законопроект о краевом бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.

Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева проинформировала, что в повестку Думы включено девять законопроектов. Она также отметила, что в рамках проведения федерального конкурса «УМНИК» положительную оценку получила 21 разработка ставропольских молодых ученых, которых теперь ждут денежные гранты на их реализацию. На текущей неделе в комитете запланировано проведение круглого стола. Его темой станет исполнение Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае».

Юрий Гонтарь, возглавляющий комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, отметил, что в повестку дня очередного заседания Думы включен отзыв на проект федерального закона «О детях войны». Он внесен в Госдуму РФ Государственным Советом Республики Татарстан в целях законодательного установления единого для всей страны статуса детей войны и мер социальной поддержки. Комитет подготовил на законопроект положительный отзыв и надеется на поддержку краевых законодателей. Юрий Гонтарь также напомнил, что Дума Ставрополья неоднократно направляла в адрес ГДРФ конкретные предложения по этому социально значимому вопросу.

Заместитель председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сысоев проинформировал, что в настоящее время идет подготовка к расширенному совещанию в Думе СК по вопросу реализации в крае программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Депутат Артур Насонов рассказал о вопросах, находящихся на рассмотрении комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Геннадий Ягубов поднял ряд значимых вопросов. В том числе и тему социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. По словам спикера, только за последние пять лет число таких детей выросло на 10 процентов и достигло 617 тысяч. Необходимо санаторное лечение и восстановление здоровья ребят. Как подчеркнул спикер, недавно эта тема обсуждалась на заседании Координационного совета при Президенте России по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. По его мнению, Кавказские Минеральные Воды обладают достаточно высоким потенциалом для обеспечения санаторного лечения детей-инвалидов, проживающих в различных регионах страны, и эту работу можно усилить.

Также Геннадий Ягубов обратил внимание коллег на ситуацию в сфере реализации в крае принятого на федеральном уровне порядка сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Спикер отметил, что эту важную тему необходимо держать на постоянном контроле.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161125/predvaryaya_dumskoe_zasedanie_98319.html