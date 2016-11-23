Как доступным языком рассказать о законе сохранения энергии? Или такой вопрос: как наглядно показать, что Земля – это прекрасный оазис в бездушном космическом вакууме? Все это поможет сделать… мультипликация. Да-да, это не шутка. В этом автор этих строк убедился, пообщавшись с юными создателями анимационных фильмов из студии «Мульти FRESH» Дворца детского творчества Невинномысска.

– Мечта создать анимационную студию была у нас давно, – рассказывает «мама» и вдохновитель (наряду с директором Дворца Ольгой Нода) союза юных аниматоров «Мульти FRESH» Людмила Гладкова. – И вот свершилось: мы запустили первый фильм! А задача стояла перед ребятами непростая: языком пластилиновой мультипликации рассказать о законе сохранения энергии. Да, мы не ученые-физики, но выход студийцы нашли. Сгусток энергии изобразили в виде шара, который «прибыл» из космоса. Пройдя триллионы превращений, в том числе в ходе эволюции Земли и ее обитателей, энергия поступила на службу человеку. Но бесследно не исчезла, а вновь отправилась в космическое пространство, чтобы когда-нибудь вернуться на нашу планету.

Согласитесь, вещь получилась философская. Ну а с космосом у студийцев отношения особые. Второй мультфильм, также выполненный в пластилиновой технике, называется «Подними голову!». Посвящен он 55-летию полета Юрия Гагарина. Сюжет ролика такой: рок-музыканты (весьма колоритные, надо сказать) поют песню «Трава у дома». А высоко над Землей в это время несет космическую вахту покоритель Вселенной. В нем, кстати, угадывается сходство с Олегом Скрипочкой, уроженцем Невинномысска, который во время создания клипа как раз работал на Международной космической станции.

Но больше всего автору этих строк понравился сюжет бумажного анимационного фильма «Жила была ла(м)почка». Буква «м» в скобках в середине слова не опечатка. Жила-была, действительно, девочка-лапочка. Ее аллегорически изобразили в виде… лампочки. Почему? Да потому что эту самую лампочку дерганьем за шнур столько раз включали-выключали, что она взорвалась. В общем, довели человека до нервного срыва. Не зря, ох, не зря такие слова приведены в конце этой небольшой анимационной ленты: «И чей-то крик, и чьи-то слезы от наших слов отражены».

Хотя «Мульти FRESH» студия очень молодая, есть у юных мультипликаторов уже первые награды. Так, сюжет «Закон сохранения энергии» занял первое место на региональном этапе международного конкурса Play Energy. А на национальном, то есть всероссийском, этапе творческого состязания студийцы завоевали почетное «серебро». Но широкой премьеры «на публику» творений начинающих аниматоров еще не было. По сути, она состоится на сайте нашей газеты.

Как истинные творцы студийцы своими ранее выполненными работами… уже не очень довольны. Считают, что лучшие их мульфильмы еще впереди.

А что с материальной базой? Почему-то считается, что для мультстудии необходима куча «навороченного» оборудования. Это не так. Хотите верьте, хотите нет, но первые свои мультфильмы сняли ребята из «Мульти FRESH» с помощью качественного сотового телефона (выступил в роли фотоаппарата), также пригодилась коробка, куда ставили декорации и «героев» сюжетов, не обошлись без ноутбука со специальной программой.

Впрочем, более современная техника студии не помешала бы. Ведь тогда можно было бы создавать рисованные фильмы, а также освоить дающую простор творчеству песочную анимацию.

Сейчас в «Мульти FRESH» идет процесс создания очередного мультфильма. Разработка сюжета, изготовление декораций, фигурок героев, покадровая съемка (для ролика длительностью три минуты нужно сделать несколько тысяч снимков), монтаж – дел хватает всем. Результат творческого труда вскоре можно будет увидеть воочию. Чтобы еще раз убедиться: мультики – это серьезно!

http://www.stapravda.ru/20161123/multiki__eto_serezno_tak_schitayut_yunye_sozdateli_animatsionnyk_98211.html