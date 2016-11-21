Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
21 ноября 2016 г.

В Ставрополе отметили годовщину начала судебной реформы на Тереке и Кубани

В Ставрополе отметили годовщину начала судебной реформы на Тереке и Кубани

В Ставрополе на базе  Гуманитарного института и Юридического института СКФУ прошла Международная научно-практическая конференция «Институт судебных следователей в России: история и современность (К 145-летию проведения судебной реформы на Тереке и Кубани)». В научном форуме приняли участие не только ученые Ставрополья, но и Абхазского государственного университета и Абхазского института гуманитарных исследований. Были представлены и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Нижнего Новгорода, Владимира, Пензы, Белгорода, Уфы, Ростова-на-Дону, Элисты, Краснодара и Владикавказа.

Обсуждались вопросы организации и деятельности института судебных следователей в России, истории развития института судебных следователей на Северном Кавказе, законодательные основы действия института следователей в Российской Федерации, проблемы и успехи правовой реформы. Особый интерес у участников научно-практической конференции вызвало выступление руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, кандидата юридических наук Артема Телятникова, который проанализировал степень реализации процессуальной независимости следователей в Российской Федерации.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161121/v_stavropole_otmetili_godovschinu_nachala_sudebnoy_reformy_na_te_98158.html
Фотография к статье В Ставрополе отметили годовщину начала судебной реформы на Тереке и Кубани
В Ставрополе отметили годовщину начала судебной реформы на Тереке и Кубани
В Ставрополе отметили годовщину начала судебной реформы на Тереке и Кубани
Фото пресс-службы краевого управления СКР
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
Попытка «ускорить» процесс замены паспорта обернулась уголовным делом для жителя Ставрополя
В Ставрополе отметили годовщину начала судебной реформы на Тереке и Кубани
Максим Борисов из Ставрополя стал лауреатом конкурса детского творчества «Очарование Богемии» в Праге
Сбербанк в Ставрополе наградил лучших студентов России
В Ставрополе проводится операция «Дети и дорога»
Право и закон
Памятник погибшим на службе бойцам ВВ и МВД открыли в Ессентуках
С начала года на Ставрополье раскрыто 15 тысяч преступлений
Чиновник Благодарненской администрации уволен за сокрытие доходов
Бывший сотрудник антимонопольной службы в Ставрополе обвиняется во взяточничестве
Двое чиновников администрации Невинномысска вымогали взятку у предпринимателя

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!