В Ставрополе отметили годовщину начала судебной реформы на Тереке и Кубани

В Ставрополе на базе Гуманитарного института и Юридического института СКФУ прошла Международная научно-практическая конференция «Институт судебных следователей в России: история и современность (К 145-летию проведения судебной реформы на Тереке и Кубани)». В научном форуме приняли участие не только ученые Ставрополья, но и Абхазского государственного университета и Абхазского института гуманитарных исследований. Были представлены и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Нижнего Новгорода, Владимира, Пензы, Белгорода, Уфы, Ростова-на-Дону, Элисты, Краснодара и Владикавказа.

Обсуждались вопросы организации и деятельности института судебных следователей в России, истории развития института судебных следователей на Северном Кавказе, законодательные основы действия института следователей в Российской Федерации, проблемы и успехи правовой реформы. Особый интерес у участников научно-практической конференции вызвало выступление руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, кандидата юридических наук Артема Телятникова, который проанализировал степень реализации процессуальной независимости следователей в Российской Федерации.

http://www.stapravda.ru/20161121/v_stavropole_otmetili_godovschinu_nachala_sudebnoy_reformy_na_te_98158.html