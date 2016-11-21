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21 ноября 2016 г.

85 молодых исследователей приехали соревноваться в Ставрополь

В эти дни будущие светила науки собрались во Дворце детского творчества на соревнования молодых исследователей. Похвастаться своими первыми открытиями в Ставрополь приехали 85 детей из Карачаево-Черкесии, Чеченской республики, Ингушетии, Дагестана, РСО-Алании, Ростовской области и Ставропольского края. Все они лауреаты региональных и городских научных молодежных конкурсов.

21 ноября, в первый рабочий день турнира, были представлены научные темы не в виде скучного доклада, а в живом формате.

В минуты, предоставленная для презентаций площадка, ожила: на столах появились технические изобретения, зачастую изготовленные из подручных материалов, детских конструкторов, игрушек. Не только эксперты, но и все желающие подходили к мини-лабораториям, говорили, спорили с талантливым ребенком. Да, великих научных открытий пока не случилось, но как говориться, еще не вечер! Тем более, стоит помнить: все исследователи школьники.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161121/85_molodykh_issledovateley_priekhali_sorevnovatsya_v_stavropol_98157.html
Фотография к статье 85 молодых исследователей приехали соревноваться в Ставрополь
Будущие светила науки собрались во Дворце детского творчества Ставрополя на соревнования молодых исследователей.
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