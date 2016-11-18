Лучшие российские студенты 2016 учатся в Ставрополе и Чебоксарах

В Международный день студентов в Ставрополе прошло торжественное закрытие III общероссийского форума «Россия студенческая» и финал российской национальной премии «Студент года – 2016». Несколько дней Ставрополь был студенческой столицей России: форум собрал более 700 юношей и девушек из всех регионов страны.

В заключительном этапе «Студента год» участвовали около 200 молодежных активистов. Названы победители в 13 номинациях – лидеры научной, общественной и спортивной студенческой жизни. Заслуженные награды им вручили представители исполнительной и законодательной власти, известные деятели науки, спорта и бизнеса. Кульминацией события стало представление обладателей «Гран-при» в номинациях «Студент года образовательных организаций высшего образования» – им признан ставрополец Александр Хусаинов, а также «Студент года профессиональных образовательных организаций» – этот титул получил представитель г. Чебоксары Станислав Никифоров. Дипломы победителей им вручил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Трое молодых ставропольчанок – Мария Данилова, Бэлла Шахназарян и Вероника Серикова добились победы в номинациях – «Студенческий лидер года», «Творческая личность года», «Спортсмен года».

– Наше студенчество — самое активное, инициативное, интеллектуальное. Вы – будущее нашей страны! И глядя на вас, я уверен, что завтрашний день России будет благополучным и успешным, – отметил глава Ставрополья, приветствуя студенческий актив страны на ставропольской земле.

http://www.stapravda.ru/20161118/luchshie_rossiyskie_studenty_2016_uchatsya_v_stavropole_i_chebok_98098.html