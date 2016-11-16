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16 ноября 2016 г.
Студенческие форумы в разгаре / «Ставропольская правда» от 16 ноября 2016 г.

Ставрополь стал столицей форума «Россия студенческая» и премии «Студент года – 2016»

В Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета дан старт сразу двум всероссийским студенческим мероприятиям – Общероссийскому форуму «Россия студенческая» и финалу Российской национальной премии «Студент года – 2016», собравшим более 700 человек со всей России.

Поприветствовать их пришли председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, ректор Адыгейского государственного университета Рашид Хунагов, ректор СКФУ Алина Левитская, главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Сергей Ушаков, министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Козюра. В этом году на премию «Студент года» было подано рекордное количество заявок из 64 субъектов РФ. Многие ребята приехали в Ставрополь в первый раз, и организаторы, по словам А. Левитской, поставили себе целью дать возможность гостям лучше узнать Северный Кавказ как неотъемлемую часть России, жителей региона как носителей уникальной культуры.

По традиции эти мероприятия каждый раз проводятся в новом регионе. Если в прошлом году это была Самара, то в этом году столицей российского студенчества стал Ставрополь. К действовавшим ранее добавились новые площадки «Медиа» и «Патриотическое воспитание». Победители смогут получить грант на обучение от Министерства образования и науки России, а также возможность поработать над различными образовательными проектами федерального и международного уровней.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161116/stavropol_stal_stolitsey_foruma_rossiya_studencheskaya_i_premii__98034.html
Фотография к статье Ставрополь стал столицей форума «Россия студенческая» и премии «Студент года – 2016»
Награды победителям национальной премии «Студент года»
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Ставрополь стал столицей форума «Россия студенческая» и премии «Студент года – 2016»
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