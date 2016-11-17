«Россия студенческая» и «Студент года» ставят рекорды в Ставрополе

Студенты ставят рекорды / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

Широкое внимание привлекли на этой неделе проходящие на базе Северо-Кавказского федерального университета форум «Россия студенческая» и премия «Студент года». Конкурсанты успешно провели презентации, деловые игры, встретились с экспертами, посетили мастер-классы Ассоциации тренеров студенческой молодежи РСМ. Идеи звучали самые разные: кто-то организовал собственный детский сад, кто-то основал молодежный театр, другие предлагают пути продвижения науки. А на площадке номинации «Спортсмен года» даже был поставлен рекорд России по жиму штанги лежа в поддерживающем устройстве среди юношей. Андрей Буравцов, спортсмен из Тюмени, выжал штангу весом 120 кг. Особенно активно шли студенты на встречи с интересными гостями, среди которых зампред РСМ Аркадий Березынец, руководитель программы «Российская студенческая весна» Ирина Карих, певица, телеведущая, актриса Анна Седокова, актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова и другие.

http://www.stapravda.ru/20161117/rossiya_studencheskaya_i_student_goda_stavyat_rekordy_v_stavropo_98080.html