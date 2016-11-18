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18 ноября 2016 г.

Движение автотранспорта через Республику Калмыкия в Ставропольский края открыто

Зимняя дорога

Ограничение движения на автомобильной дороге «Элиста – Арзгир – Минеральные Воды» снято, сообщили в МЧС края.

Напомним, в первой половине дня 18 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями, автомобильная дорога «Элиста – Арзгир – Минеральные Воды» временно перекрывалась на территории Республики Калмыкия. 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161118/dvizhenie_avtotransporta_cherez_respubliku_kalmykiya_v_stavropol_98126.html
Фотография к статье Движение автотранспорта через Республику Калмыкия в Ставропольский края открыто
Зимняя дорога
Зимняя дорога
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК
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