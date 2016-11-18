Фотография к статье Движение автотранспорта через Республику Калмыкия в Ставропольский края открыто
Движение автотранспорта через Республику Калмыкия в Ставропольский края открыто
Ограничение движения на автомобильной дороге «Элиста – Арзгир – Минеральные Воды» снято, сообщили в МЧС края.
Напомним, в первой половине дня 18 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями, автомобильная дорога «Элиста – Арзгир – Минеральные Воды» временно перекрывалась на территории Республики Калмыкия.
http://www.stapravda.ru/20161118/dvizhenie_avtotransporta_cherez_respubliku_kalmykiya_v_stavropol_98126.html
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