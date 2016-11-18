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18 ноября 2016 г.

Движение через Ставрополье и Калмыкию временно ограниченно из-за непогоды

Зимняя дорога

В связи с неблагоприятными погодными условиями, автомобильная дорога «Элиста – Арзгир – Минеральные Воды» временно перекрыта на территории Республики Калмыкия. 

Как уточнили в краевом МЧС, по сообщению оперативного дежурного ГИБДД СК, со стороны Ставропольского края проезд обеспечен. От границы Республики Калмыкия экипажами ГИБДД автотранспорт направляется на автодорогу А154 (Ставрополь – Элиста – Астрахань).

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161118/dvizhenie_cherez_stavropole_i_kalmykiyu_vremenno_ogranichenno_iz_98115.html
Фотография к статье Движение через Ставрополье и Калмыкию временно ограниченно из-за непогоды
Зимняя дорога
Зимняя дорога
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК
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