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15 ноября 2016 г.

Свыше 10 тысяч пьяных водителей выявлены с начала года в Ставропольском крае

10 тысяч пьяных за рулем выявили с начала года сотрудники ГИБДД на дорогах Ставропольского края.

Эти и многие другие удручающие факты приводили на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое в Минеральных Водах провел губернатор Владимир Владимиров. В работе комиссии участвовали: начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак, члены краевого правительства, главы муниципальных образований, руководители и сотрудники подразделений ГИБДД, представители служб дорожного хозяйства,.

Открывая заседание комиссии, губернатор напомнил о недавней трагедии в Кочубеевском районе, когда в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли девять человек.

О состоянии аварийности на автодорогах в Ставропольском крае доложил начальник краевого Управления ГИБДД Алексей Сафонов. По сравнению с прошлым годом в крае увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий и в них пострадало больше людей. Причиной большинства аварий стало превышение допустимой скорости движения.

Лихачат на дорогах зачастую нетрезвые водители. На заседании комиссии озвучили и многие другие причины, приводящие к несчастным случаям. Большинство выступавших говорили, что предупредить их можно только совместными усилиями сотрудников ГИБД, органов местного самоуправления, дорожных служб, а также родителей и педагогов учебных заведений, начиная с дошкольных.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161115/svyshe_10_tysyach_pyanykh_voditeley_vyyavleny_s_nachala_goda_v_s_98025.html
Фотография к статье Свыше 10 тысяч пьяных водителей выявлены с начала года в Ставропольском крае
На заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшейся в Минеральных Водах
На заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшейся в Минеральных Водах
Фото пресс-службы губернатора СК
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