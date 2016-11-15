Свыше 10 тысяч пьяных водителей выявлены с начала года в Ставропольском крае
10 тысяч пьяных за рулем выявили с начала года сотрудники ГИБДД на дорогах Ставропольского края.
Эти и многие другие удручающие факты приводили на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое в Минеральных Водах провел губернатор Владимир Владимиров. В работе комиссии участвовали: начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак, члены краевого правительства, главы муниципальных образований, руководители и сотрудники подразделений ГИБДД, представители служб дорожного хозяйства,.
Открывая заседание комиссии, губернатор напомнил о недавней трагедии в Кочубеевском районе, когда в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли девять человек.
О состоянии аварийности на автодорогах в Ставропольском крае доложил начальник краевого Управления ГИБДД Алексей Сафонов. По сравнению с прошлым годом в крае увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий и в них пострадало больше людей. Причиной большинства аварий стало превышение допустимой скорости движения.
Лихачат на дорогах зачастую нетрезвые водители. На заседании комиссии озвучили и многие другие причины, приводящие к несчастным случаям. Большинство выступавших говорили, что предупредить их можно только совместными усилиями сотрудников ГИБД, органов местного самоуправления, дорожных служб, а также родителей и педагогов учебных заведений, начиная с дошкольных.
Фото пресс-службы губернатора СК