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15 ноября 2016 г.

Добиться снижения аварийности на дорогах Ставрополья – губернатор В.Владимиров

ДПС

Губернатор Владимир Владимиров провёл в Минеральных Водах заседание краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В его работе приняли участие члены правительства края, руководство и сотрудники ГУ МВД СК, представители служб дорожного хозяйства, главы муниципальных образований Ставрополья.

Открывая заседание комиссии, губернатор отметил, что комфортные и безопасные дороги – это не только имидж региона, но и, в первую очередь, здоровье и жизни ставропольцев и гостей края.

– Дороги – территория нашей общей ответственности, и мы должны сообща добиться снижения аварийности на Ставрополье, сделать всё, чтобы защитить жизни людей, – обратился глава края к членам комиссии.

Владимир Владимиров напомнил об аварии, произошедшей 6 августа в Кочубеевском районе, когда в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли девять человек. Такие случаи, по мнению губернатора, должны служить напоминанием о том, к каким трагическим последствиям приводит пренебрежение мерами безопасности дорожного движения.

О состоянии аварийности на автодорогах общего пользования в Ставропольском крае доложил начальник краевого Управления ГИБДД Алексей Сафонов. Как прозвучало, количество ДТП в регионе, по сравнению с прошлым годом, возросло, как и число пострадавших в них граждан. В 9 из 10 случаев причиной аварий стало превышение скоростного режима.

По мнению участников заседания, снижению аварийности будет способствовать активное внедрение в крае автоматизированной системы видеофиксации нарушений. По информации ГИБДД, в настоящее время на дорогах Ставрополья оборудовано два десятка стационарных комплексов фото- и видеофиксации. Для расширения этой сети в 2017 году в крае стартует специальная программа, в ходе которой в течение двух лет планируется установить ещё 280 комплексов. Программа будет реализована в рамках государственно-частного партнёрства.

Также Владимир Владимиров поддержал инициативу ГИБДД о мерах повышения ответственности пассажироперевозчиков: он поручил главам муниципальных образований проработать в территориях вопрос о расторжении договоров с водителями маршрутных такси в случае трёхкратного грубого нарушения правил дорожного движения.

Министерство образования и молодёжной политики края Владимир Владимиров нацелил на активизацию информационно-просветительской работы в учебных организациях региона. В частности, получила поддержку идея создания рабочей группы из числа заинтересованных министерств и ведомств по подготовке и проведению так называемого «Краш-курса» для его показа среди родительской общественности, работников автопредприятий, студентов техникумов, колледжей и высших учебных заведений.

Другие рекомендации касаются изготовления социальной видеорекламы по безопасности дорожного движения.

На заседании комиссии также рассмотрены вопросы обеспечения владельцами автомобильных дорог общего пользования бесперебойного и безопасного движения транспортных средств в зимний период, строительства и содержания стационарного искусственного освещения и ряд других.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161115/dobitsya_snizheniya_avariynosti_na_dorogakh_stavropolya__guberna_98018.html
Фотография к статье Добиться снижения аварийности на дорогах Ставрополья – губернатор В.Владимиров
ДПС
ДПС
Фото отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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