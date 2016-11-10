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10 ноября 2016 г.

«Мисс Студенчество России – 2016» выбирают в Ставрополе из 38 красавиц

Красавицы со всей страны приехали в Ставрополь, чтобы побороться за корону «Мисс Студенчество России – 2016». 10 ноября в Ставропольском государственном аграрном университете состоялось торжественное открытие этого всероссийского конкурса, который стал уже десятым по счету.

В этом году за звание «Мисс Студенчество России» будут бороться 38 победительниц региональных этапов. Оценивать таланты девушек будет строгое жюри, в состав которого вошли именитые спортсмены, победительницы конкурсов красоты, актеры, певцы, танцоры и другие.

Сразу после открытия конкурса для девушек начались первые испытания. За пять дней претенденткам на корону предстоит продемонстрировать свою коммуникабельность, сценическую культуру и знание этикета, чувство юмора, интеллектуальные и творческие способности, внешние данные и спортивные достижения, в том числе сдать нормы ГТО. Девушки пройдут три конкурсных этапа: «Интеллектуальный», «Спортивный» и «Творчество». Но кроме насыщенной конкурсной программы их ждет и культурная. Например, организаторы пообещали, что запоминающейся для красавиц станет экскурсия по Пятигорску. Финал конкурса состоится 15 ноября.

Кстати, зрители смогут выбрать девушку, достойную титула «Приз зрительских симпатий». Для этого нужно зайти на сайт stv24.tv и поучаствовать в открытом голосовании. Или отправьте СМС с кодовым словом «красота» и номером понравившейся участницы на номер 4647. Стоимость сообщения шесть рублей 20 копеек с учетом НДС.

Конкурс проходит под эгидой Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в следующем году в Сочи. Мисс Студенчество России вручат сертификат участника фестиваля, кроме этого она представит Россию на международном конкурсе «Королева Весна – 2017», который пройдет в Минске. Напомним, что учредителями и организаторами конкурса стали Российский союз молодежи, Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство «Росмолодежь», правительство Ставропольского края, администрация Ставрополя и Пятигорска, Ставропольский государственный аграрный университет.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161110/miss_studenchestvo_rossii__2016_vybirayut_v_stavropole_iz_38_kra_97919.html
Фотография к статье «Мисс Студенчество России – 2016» выбирают в Ставрополе из 38 красавиц
«Мисс Студенчество России – 2016» выбирают в Ставрополе
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