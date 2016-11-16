В Ставропольском Дворце культуры и спорта завершился финал Всероссийского конкурса «Мисс Студенчество России – 2016». В течение пяти дней девушки из разных уголков страны прошли три конкурсных этапа: «Интеллектуальный», «Спортивный» и «Творческий» и даже успели сдать нормы ГТО, а также побывать в Пятигорске, где увидели красоты города-курорта и приняли участие в благотворительной акции.

В финале конкурсантки продемонстрировали творческие способности. Красавицы пели и танцевали, читали стихи и показывали небольшие сценки, играли на музыкальных инструментах. Кроме того каждая рассказала о своей малой родине во время интеллектуального конкурса-дефиле в народных костюмах. Девушкам удалось очень точно подметить особенности родных мест. Завершилась программа дефиле в вечерних платьях.

От имени правительства региона всех участниц приветствовала зампред ПСК Ирина Кувалдина:

– Я уверена, что теплая обстановка, которая царит сегодня в зале, поможет нашим конкурсанткам проявить себя в полной мере. Мы верим в то, что победительницей станет лучшая. Пусть вам сопутствует удача, а мы будем болеть за всех, кто сейчас стоит на сцене.

И вот наступили самые волнующие минуты как для красавиц, так и для их болельщиков: жюри ушло совещаться и решать судьбу короны. В числе судей были Ирина Кувалдина, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, мисс мира-2013 на коляске Ксения Безуглова, первая вице-мисс мира-2015 и мисс Россия-2015 актриса София Никитчук, певица, ведущая, телеактриса Анна Седакова.

– Я тоже когда-то участвовала в конкурсе красоты. И как вы думаете, какое место я заняла? Правильно – никакое. Я конкурс проиграла, – с улыбкой отметила Анна Седакова. – Просто хочу сказать, что конкурс — это понятие очень относительное. Важно быть добрым и порядочным человеком.

Но определить обладательниц титулов все-таки пришлось. Корону победительницы получила Диляра Ялалтынова из республики Татарстан. Первой вице-мисс стала Валерия Волкова из Саратовской области, титул второй вице-мисс достался Юлии Девятковой из Тюменской области. Представительница Ставрополья Анастасия Казакова завоевала титул вице-мисс. Кроме того, впервые на конкурсе были вручены короны федеральных округов.

-Мне этот конкурс дал определенную уверенность в себе, а также новых знакомы. Мы с девчонками подружились и, думаю, будем поддерживать связь и дальше. Наверное, для всех самым сложным было сдать нормы ГТО. Все волновались, но мы справились, – рассказала Анастасия Казакова. Девушка учится в магистратуре Ставропольского государственного аграрного университета, она активистка, занимается танцами, а в свободное время увлекается визажем. А недавно она вышла замуж. Близкие очень поддерживали Настю в течение всего вечера и переживали за нее.

Было и народное голосование. Люди отдавали свои голоса за понравившихся конкурсанток в Интернете и при помощи смс. Приз зрительских симпатий получила Ирина Говердовская из Мордовии.

Сразу же после вручения короны Диляра Ялалтынова, кстати, она мастер спорта по художественной гимнастике, пообщалась с журналистами:

– Я очень рада, не передать словами то, что я сейчас чувствую. И эту победу и хочу посвятить своей маме. У нее сегодня день рождения. Я стремилась к такому результату, но если бы проиграла, то не расстроилась, потому что каждая девушка достойна и является обладательницей титула своего региона. В планах — развиваться, идти вперед и не останавливаться на достигнутом.

Напомним, что учредителями и организаторами конкурса стали Российский союз молодежи, Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство «Росмолодежь», правительство Ставропольского края, администрация Ставрополя и Пятигорска, Ставропольский государственный аграрный университет.

http://www.stapravda.ru/20161116/miss_studenchestvo_rossii__2016_kogo_priznali_samymi_umnymi_i_kr_98054.html