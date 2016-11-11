В Лермонтовской библиотеке Ставрополя проходит выставка лучших краевых изданий 2016 года

В краевой универсальной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова на новой книжно-иллюстративной выставке «Ставропольская книга – 2016» представлены лучшие издания, вышедшие на Ставрополье в течение года. Они стали победителями одноименного ежегодного краеведческого конкурса в номинациях «Память Ставрополья», «Издание, ставшее событием года», «Литературное краеведение», «Региональные исследования», «Семейное чтение», «Кавказские Минеральные Воды: вехи истории». В прекрасный мир творчества приглашает окунуться литературно-художественный сборник «Белая акация», изданный по итогам Межрегионального форума творческих союзов 2015 года, – плод вдохновения 85 мастеров пера и кисти. В новой номинации «Туристический компас» Дипломом министерства культуры СК отмечена книга «Легенды Северного Кавказа» Р. Нутрихина. Привлекает внимание издание на нетрадиционных носителях информации – комплект аудиокниг «Читаем Сургучева», созданный ГТРК «Ставрополье».

http://www.stapravda.ru/20161111/v_lermontovskoy_biblioteke_stavropolya_prokhodit_vystavka_luchsh_97955.html