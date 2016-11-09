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9 ноября 2016 г.

Ставрополье готовится к году экологии

В Росприроднадзоре по СКФО приступили к постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В ведомстве напоминают, что несвоевременная подача заявки на постановку таких объектов на госучет может обернуться административной ответственностью: штрафом до ста тысяч рублей. Все эти вопросы особенно актуальны в преддверии проведения Года экологии в России в 2017 году. Сегодня большое внимание уделяется внедрению технологий, позволяющих снизить негативную нагрузку на окружающую среду.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161109/stavropole_gotovitsya_k_godu_ekologii_97852.html
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