Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
9 ноября 2016 г.

Леса Ставропольского края очистили от мусора

Ставропольский край присоединился к Всероссийской акция «Живи, лес!», которая проходила в сентябре-октябре. Более двух тысяч человек разных возрастов стали учстниками доброго дела. Общими усилиями было высажено 800 саженцев ясеня, березы, липы, гибискуса, клена, каштана конского, волонтерами также очищены леса от мусора и захламленности. Кроме того, в рамках акции прошли лекции, беседы, тематические уроки для школьников.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161109/lesa_stavropolskogo_kraya_ochistili_ot_musora_97848.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставропольский край
Ставрополье готовится к году экологии
О фактах продажи наркотиков в Ставропольском крае можно сообщить по телефону
24 иностранцев выдворят за пределы России из Ставропольского края
Леса Ставропольского края очистили от мусора
Ученики вторых классов пишут Всероссийскую проверочную работу
Экология
Триста саженцев деревьев высадили в селе Кочубеевском
Экологически чистые виды транспорта спасут город-курорт Кисловодск
Деятельность охотничьих хозяйств под контролем государства
Более 110 тысяч жителей Ставрополья приняли участие в экологическом субботнике
В Невинномысске в канун Дня города ликвидировали 17 стихийных свалок

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!