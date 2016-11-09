Леса Ставропольского края очистили от мусора

Ставропольский край присоединился к Всероссийской акция «Живи, лес!», которая проходила в сентябре-октябре. Более двух тысяч человек разных возрастов стали учстниками доброго дела. Общими усилиями было высажено 800 саженцев ясеня, березы, липы, гибискуса, клена, каштана конского, волонтерами также очищены леса от мусора и захламленности. Кроме того, в рамках акции прошли лекции, беседы, тематические уроки для школьников.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161109/lesa_stavropolskogo_kraya_ochistili_ot_musora_97848.html