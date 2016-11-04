Студия танца «Максимум» из Ставрополя в числе лучших команд России

Студия современного танца «Максимум» стала финалистом Всероссийского танцевального проекта «В движении», который проходил в Саратове. Ставропольский коллектив забрал кубок, а вместе с ним и право проводить следущие соревнования в краевом центре. Победа, бесусловно, серьезная: «Максимум» обошел тысячи танцоров из разных уголков России, преодолел шесть конкурсных этапов. «Домашнее задание», постановка номера по мотивам советского фильма «Семнадцать мгновений весны», командный баттл, битва капитанов, сольные выступления, – все задания приносили «максимумцам» высокие баллы. Оценивало танцоров звездное жюри: хореограф и артист балета Владимир Варнава, режиссер-хореограф Татьяна Малахова, хореограф-постановщик Марина Щетинина, артистка балета Галсана Доржиева, судья чемпионата мира «World Hip-Hop Championship» Владимир Хан, педагог-хореограф Елизавета Дружинина и хореограф, танцевальный продюсер, судья международной категории Артемий Манукян, который стал наставником ставропольской команды на время проекта.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161104/studiya_tantsa_maksimum_iz_stavropolya_v_chisle_luchshikh_komand_97740.html