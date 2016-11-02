Литография пьесы Шиллера «Коварство и любовь» хранится в лермонтовской библиотеке Ставрополя

Эту странную на вид книжку, найденную в фондах краевой библиотеки им. Лермонтова, сотрудники едва не приняли за рукопись. Рядом с названием пьесы Шиллера «Коварство и любовь» – множество чернильных пометок, карандашных записей да еще какой-то текст черной тушью об уплате гербового сбора, заканчивающийся неразборчиво написанной фамилией. Интригует и загадочная запись: «драматический цензор», «дозволивший» пьесу к представлению 30 апреля 1880 года.

Некоторую ясность внесла печать «Библиотекарь Мозер. Александринский театр. Санкт-Петербург». Из библиографических источников, в частности из книги А. Рейтблата «От Бовы к Бальмонту» (1991), известно, что библиотекарь А. Мозер издавал пьесы литографским способом с 1873 г. Поэт А. Плещеев утверждал, что Мозер «первый в России занялся литографированием и распространением в провинции пьес, шедших в Александринском театре». И литографии эти успешно прижились в среде сценических деятелей. Потому что, оказывается, режиссеры и актеры того времени больше привыкли работать с рукописями. На таком тексте им психологически комфортнее было оставлять свои пометки и попутные соображения относительно будущей роли, спектакля в целом. Кроме того, литографирование обеспечивало оперативность издания, удешевляло его, хотя и тираж был невелик – не более 150 экземпляров. Если вдруг спрос превышал эти цифры, издание можно было повторить, а в случае особого успеха выпустить уже типографским способом.

В описываемом экземпляре любопытно буквально все. Вот на форзаце карандашная запись: «Нет роли старого камердинера герцога. Г. Вяхиреву. Дать пьесу». Дата – 1905 и место – г. Царицын. На последней страничке текста записи одним и тем же почерком и с фамилией «Беляев». «Уфа. 19.09.1902 г.» и «Астрахань.1903 г.». Вполне вероятно, что автор записи – известный театральный критик Юрий Беляев, сам поставивший несколько пьес в российских городах.

С текстом, хранящим живое человеческое присутствие, работать очень интересно. Как будто идешь вслед за режиссером и вместе с ним готовишься к постановке. Например, одна из ремарок указывает: «с книгой в руке». Рядом – уточняющая приписка режиссера: «Молитвенник». Где-то в качестве дополнительной детали видим короткую пометку – «кольцо», где-то – «кофе», а в одном месте (к ужасу пожарных!) – «факелы», в другом – «без антракта»... Множество стрелочек, обозначающих перенос фрагментов текста, всевозможные зачеркивания. Кое-где даже поместились мини-рисунки, по-видимому, своего рода план мизансцен, деталей интерьера и декораций.

При подробном обследовании фонда удалось найти более двух десятков литографированных изданий. Только две книги имеют печать А. Мозера. На остальных печати других театральных библиотек. В том числе не менее известных. Например, московских театральных библиотек С.И. Напойкина и Е.Н. Рассохиной «Общества русских драматических писателей», образованного в 1874 году, и Харьковской южной театральной библиотеки. Издатели и владельцы театральных библиотек работали актерами, выступали сценаристами. Мозер, к примеру, был суфлером.

Вопрос о том, как оказались эти издания в Ставрополе, не особо труден. Театр в Ставрополе основан в 1845 году. Откуда-то же пьесы сюда поступали? Как известно, многие театры осуществляли гастроли, а значит, могли обмениваться не только спектаклями, но и пьесами. Книжные поступления прибывали в Ставрополь, в частности, в виде помощи Харьковского общества грамотности и распространения народного образования. Георгий Константинович Праве, печать музея которого есть на всех литографиях, вполне возможно, собрал в своей библиотеке книжки как исторические экспонаты. Ведь театральные библиотеки были не просто библиотеками, а многофункциональными учреждениями, выполнявшими функции издательств, книжных магазинов, библиотек, комиссионерских контор и книжных складов! Они собирали пьесы, главным образом, литографированные, выдавали (за плату) и продавали их и записи текстов ролей, в том числе и в провинции.

Теперь уже, наверное, не столь важно, каков был путь литографий в Ставрополь. Главное, что сегодня они хранятся в фонде редкой книги библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и могут быть для нас еще и наглядной иллюстрацией особого вида старинных изданий.

Антонина АШИХМИНА

http://www.stapravda.ru/20161102/litografiya_pesy_shillera_kovarstvo_i_lyubov_khranitsya_v_lermon_97668.html