Результаты 14 тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Ротор» – «Легион» – 3:2, «Черноморец» – «Ангушт» – 1:0, СКА – «Чайка» – 1:0, «Афипс» – «Армавир» -1:4, «Биолог» – «Сочи» – 1:2, «Дружба» – «Краснодар-2» -1:0, «Спартак» – «Динамо» -1:0, «Кубань-2» – «Машук-КМВ» – 2:0. Последний тур первого круга – 6 ноября – «Динамо» – «Ротор», «Машук» – Спартак».

«СПАРТАК» – «ДИНАМО» – 1:0. Весь первый тайм «Спартак» диктовал свои условия. Динамовцы в большинстве случаев уповали на контратаки и стандарты. Особых успехов им это не принесло. В середине первого тайма после розыгрыша штрафного у ворот «Динамо» Г. Алборов оказался первым на отскоке и не обрабатывая мяч удачно приложился по нему и вывел «Спартак» вперед. Игра постепенно успокоилась Владикавказцы стали играть в более осторожный футбол, а атаки ставропольской команды так и не дошли до логического завершения. На послематчевой пресс-концеренции А. Муликов сетовал на низкую результативность ставропольских футболистов. По этому показателю динамовцы во второй десятке клубов зоны «Юг». На таком же уровне игра и наших защитников.

«Динамо»: Суворов, Волобуев, Бакланов, Ярцев, Курбанов (Белозеров), Курачинов, Магомедов, Хугаев, Кукояка (Селеменев), Хасцаев (Бацев), Сердюков.

«КУБАНЬ-2» – «МАШУК» – 2:0. Планы тренерских штабов противоборствующих коллективов спутал дождь, который обрушился на краевой центр за час до начала матча. Встреча началась с небольшим территориальным преимуществом пятигорского клуба, но мяч влетел именно в их ворота. Уже на 5-й минуте М. Майрович, получив пас из глубины поля, обыграл защитников, ворвался в штрафную и точным ударом переиграл вратаря «Машука-КМВ» Ю. Шлеева. По истечение получаса игрового времени преимущество подопечных А. Юдина выросло до двух мячей. Солировавший в голевом эпизоде Майрович на скорости переиграл защитника гостей и мог сам поразить створ, однако не пожадничал и отдал пас направо И. Нурисову, которому оставалось с нескольких метров переправить мяч в сетку ворот – 2:0! На 53-й минуте пятигорчане имели реальный шанс сократить разницу в счете: арбитр наказал хозяев 11-метровым, но Р. Алиеву не удалось его реализовать. Уже в семи матчах турнира пятигорчане оставляют в неприкосновенности ворота соперников.

«Машук»: Шлеев, Мулляр, Кабулов, Абидинов, Нестеренко, Родионов, Михалев (Садиров), Шрейдер, Абидоков, Алиев, Джатиев (Баев).

Положение команд

- | В Н П М О ----------------------------------- Ротор | 10 2 2 29-11 32 Армавир | 8 4 2 24-10 28 Афипс | 8 3 3 19-11 27 Черноморец | 8 2 4 19-8 26 Чайка | 6 6 2 20-12 24 Биолог | 7 1 6 16-17 22 ДИНАМО | 6 1 7 13-17 19 СКА | 5 4 5 13-16 19 Сочи | 5 3 6 20-18 18 Кубань-2 | 5 2 7 13-20 17 Спартак Вл | 4 5 5 11-15 17 Краснодар-2 | 4 4 6 14-15 16 Ангушт | 3 4 7 10-14 13 Дружба | 3 4 7 13-22 14 Легион | 3 2 9 14-27 11 МАШУК | 2 3 9 13-28 9

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161031/rezultaty_14_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_97634.html