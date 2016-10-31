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31 октября 2016 г.

Результаты 14 тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Ротор» – «Легион» – 3:2, «Черноморец» – «Ангушт» – 1:0, СКА – «Чайка» – 1:0, «Афипс» – «Армавир» -1:4, «Биолог» – «Сочи» – 1:2, «Дружба» – «Краснодар-2» -1:0, «Спартак» – «Динамо» -1:0, «Кубань-2» – «Машук-КМВ» – 2:0. Последний тур первого круга – 6 ноября – «Динамо» – «Ротор», «Машук» – Спартак».

«СПАРТАК» – «ДИНАМО» – 1:0. Весь первый тайм «Спартак» диктовал свои условия. Динамовцы в большинстве случаев уповали на контратаки и стандарты. Особых успехов им это не принесло. В середине первого тайма после розыгрыша штрафного у ворот «Динамо» Г. Алборов оказался первым на отскоке и не обрабатывая мяч удачно приложился по нему и вывел «Спартак» вперед. Игра постепенно успокоилась Владикавказцы стали играть в более осторожный футбол, а атаки ставропольской команды так и не дошли до логического завершения. На послематчевой пресс-концеренции А. Муликов сетовал на низкую результативность ставропольских футболистов. По этому показателю динамовцы во второй десятке клубов зоны «Юг». На таком же уровне игра и наших защитников.

«Динамо»: Суворов, Волобуев, Бакланов, Ярцев, Курбанов (Белозеров), Курачинов, Магомедов, Хугаев, Кукояка (Селеменев), Хасцаев (Бацев), Сердюков.

«КУБАНЬ-2» – «МАШУК» – 2:0. Планы тренерских штабов противоборствующих коллективов спутал дождь, который обрушился на краевой центр за час до начала матча. Встреча началась с небольшим территориальным преимуществом пятигорского клуба, но мяч влетел именно в их ворота. Уже на 5-й минуте М. Майрович, получив пас из глубины поля, обыграл защитников, ворвался в штрафную и точным ударом переиграл вратаря «Машука-КМВ» Ю. Шлеева. По истечение получаса игрового времени преимущество подопечных А. Юдина выросло до двух мячей. Солировавший в голевом эпизоде Майрович на скорости переиграл защитника гостей и мог сам поразить створ, однако не пожадничал и отдал пас направо И. Нурисову, которому оставалось с нескольких метров переправить мяч в сетку ворот – 2:0! На 53-й минуте пятигорчане имели реальный шанс сократить разницу в счете: арбитр наказал хозяев 11-метровым, но Р. Алиеву не удалось его реализовать. Уже в семи матчах турнира пятигорчане оставляют в неприкосновенности ворота соперников.

«Машук»: Шлеев, Мулляр, Кабулов, Абидинов, Нестеренко, Родионов, Михалев (Садиров), Шрейдер, Абидоков, Алиев, Джатиев (Баев).

Положение команд

-           |   В  Н  П    М     О
-----------------------------------
Ротор       |  10  2  2  29-11  32
Армавир     |   8  4  2  24-10  28
Афипс       |   8  3  3  19-11  27
Черноморец  |   8  2  4  19-8   26
Чайка       |   6  6  2  20-12  24
Биолог      |   7  1  6  16-17  22
ДИНАМО      |   6  1  7  13-17  19
СКА         |   5  4  5  13-16  19
Сочи        |   5  3  6  20-18  18
Кубань-2    |   5  2  7  13-20  17
Спартак Вл  |   4  5  5  11-15  17
Краснодар-2 |   4  4  6  14-15  16
Ангушт      |   3  4  7  10-14  13
Дружба      |   3  4  7  13-22  14
Легион      |   3  2  9  14-27  11
МАШУК       |   2  3  9  13-28   9
В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20161031/rezultaty_14_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_97634.html
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