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18 октября 2016 г.

Казачий ансамбль «Ставрополье» завоевал приз фестиваля сольного танца им. Махмуда Эсамбаева

Приз жюри VIII Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева добавился в копилку победных наград Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Наш прославленный коллектив на фестивале, проходившем в Грозном, представляли талантливые артисты балета Анастасия Чернявская, Ольга Петрова и Денис Бойко.

Надо сказать, что они не затерялись среди более 130 лучших танцоров из семи стран и 26 регионов России. Ставропольское трио выступило в номинации «групповой танец», представив яркие хореографические миниатюры «Пилип с конопэль» в постановке народного артиста РФ Геннадия Минха и «Утро» в постановке хореографа Галины Метельковой. В итоге наши земляки получили приз жюри конкурса и денежную премию. Это стало хорошим подарком к предстоящей памятной дате — 35-летию ансамбля «Ставрополье».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161018/kazachiy_ansambl_stavropole_zavoeval_priz_festivalya_solnogo_tan_97339.html
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Государственный казачий ансамбль «Ставрополье» завоевал приз фестиваля сольного танца им. Махмуда Эсамбаева
Государственный казачий ансамбль «Ставрополье» завоевал приз фестиваля сольного танца им. Махмуда Эсамбаева
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