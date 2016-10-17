Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени М. Эсамбаева стартовал в Грозном

В Грозном стартовал VIII Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. В творческом состязании за обладание Гран-При поборятся 127 человек из восьми стран мира и 29 регионов России.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев, заместитель председателя Правительства ЧР Шахид Ахмадов, министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов, а так же деятели культуры и гости республики. Гостям и участникам фестиваля-конкурса была представлена концертная программа, подготовленная мастерами искусств республики.

Как стало известно, конкурс проводится по трем номинациям: сольный, парный и групповой танец. Каждый участник покажет по два номера. Жюри, работу которого возглавит главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская, будет оценивать не только техническое мастерство исполнителей, но и оригинальность танца.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161017/mezhdunarodnyy_festivalkonkurs_solnogo_tantsa_imeni_m_esambaeva__97288.html