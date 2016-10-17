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17 октября 2016 г.

Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени М. Эсамбаева стартовал в Грозном

В Грозном стартовал VIII Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. В творческом состязании за обладание Гран-При поборятся 127 человек из восьми стран мира и 29 регионов России. 

В церемонии открытия приняли участие министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев, заместитель председателя Правительства ЧР Шахид Ахмадов, министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов, а так же деятели культуры и гости республики. Гостям и участникам фестиваля-конкурса была представлена концертная программа, подготовленная мастерами искусств республики. 

Как стало известно, конкурс проводится по трем номинациям: сольный, парный и групповой танец. Каждый участник покажет по два номера. Жюри, работу которого возглавит главный редактор журнала "Балет" Валерия Уральская, будет оценивать не только техническое мастерство исполнителей, но и оригинальность танца.

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161017/mezhdunarodnyy_festivalkonkurs_solnogo_tantsa_imeni_m_esambaeva__97288.html
Фотография к статье Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени М. Эсамбаева стартовал в Грозном
Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева в Грозном
Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева в Грозном
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