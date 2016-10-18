Частицы мощей пятерых святых прибыли в Казанский собор Ставрополя

18 октября в Ставрополе прошла необычная церемония: в Казанском кафедральном соборе приходу храма Преображения Господня при Спасо-Преображенском реабилитационном центре станицы Темнолесской передан ковчег с частицами мощей святых Божиих угодников апостола Андрея Первозванного, апостола Петра, великомученика и целителя Пантелеимона, святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского. Событие это состоялось в рамках программы по духовному укреплению Российского воинства и гражданского общества, а организовано представителями Всемирного Русского народного собора, в частности благотворительного фонда Святого мученика Вонифатия и региональной общественной организации «Московские суворовцы». После встречи в аэропорту Ставрополя ковчег доставили в Казанский собор, где состоялся торжественный молебен, присутствовали общественные и политические деятели города и края, многочисленная паства.

Мероприятие реализовано в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», направленной на возрождение и укрепление духовных основ служения Отечеству. Программа включает в себя комплекс организационных, методических, исследовательских, информационных, духовно-нравственных и военно-патриотических общероссийских и межрегиональных акций.

После того как святыне смогут поклониться православные жители краевого центра, ковчег с благодарностью примут прихожане храма Спасо-Преображенского реабилитационного центра, для которых обретение святыни станет новым мощным подспорьем на пути к выздоровлению физическому и нравственному. Это подчеркнул в своем слове возглавивший молебен благочинный первого Ставропольского округа, настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского архимандрит Василий (Лукьянов).

http://www.stapravda.ru/20161018/chastitsy_moschey_pyaterykh_svyatykh_pribyli_v_kazanskiy_sobor_s_97340.html