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11 октября 2016 г.

В Невинномысске открылась «Школа предпринимательства»

Первый заместитель главы администрации Невинномысска Дмитрий Толмачев отметил, что в городе доля занятых в малом и среднем бизнесе от общего числа работающих составляет 46 процентов

В течение пяти дней Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае проводит в Невинномысске тренинг «Школа предпринимательства» для действующих предпринимателей по обучению навыкам, нацеленным на развитие бизнеса. Это уже пятое обучающее мероприятие, организованное в городе для предпринимательского сообщества.

Открывая «Школу», первый заместитель главы администрации Невинномысска Дмитрий Толмачев поблагодарил краевой Фонд поддержки предпринимательства за постоянно оказываемую поддержку. «Это особенно важно в сложившихся экономических условиях, – отметил он. – В городе зарегистрировано 5542 хозяйствующих субъекта, из которых 3443 индивидуальных предпринимателей, и более 1700 юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Доля налоговых поступлений в бюджет города Невинномысска от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства от общего объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета города в 2015 году составила 19,5 процента. Доля занятых в малом и среднем бизнесе от общего числа работающих составляет 46 процентов».

Как сообщили в администрации Невинномысска, малому и среднему бизнесу за счёт средств бюджета города постоянно оказывается помощь, в том числе в рамках муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске».

Основной же задачей образовательного проекта «Школа предпринимательства» является обучение действующих предпринимателей по наиболее актуальным для них темам с целью наращивания навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса. Программа предназначена для людей, которые уже реализовывают свое дело. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия. Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего производства и разработка плана развития.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161011/v_nevinnomysske_otkrylas_shkola_predprinimatelstva_97167.html
Фотография к статье В Невинномысске открылась «Школа предпринимательства»
Первый заместитель главы администрации Невинномысска Дмитрий Толмачев отметил, что в городе доля занятых в малом и среднем бизнесе от общего числа работающих составляет 46 процентов
Первый заместитель главы администрации Невинномысска Дмитрий Толмачев отметил, что в городе доля занятых в малом и среднем бизнесе от общего числа работающих составляет 46 процентов
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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