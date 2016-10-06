Ставрополье заключило шесть соглашений на 20 млрд рублей на «Золотой осени 2016»

В Москве продолжает свою работу 18-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2016», в работе которой приняла участие делегация Ставрополья во главе с губернатором Владимиром Владимировым.

В церемонии открытия главного аграрного мероприятия страны приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Глава Российского Правительства ознакомился с экспозицией Ставрополья. В частности, была продемонстрирована продукция компании «Моя мечта», занимающейся выращиванием эфиромасличных, лекарственных и пряных культур, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Сегодня Ставрополье производит три процента мирового рынка кориандра и занимает до 90 процентов российского рынка пряностей. Дмитрий Медведев положительно оценил экспортный потенциал региона в области производства специй. «В средние века специи использовались в качестве международной валюты, это очень интересный проект, его нужно развивать, отметил премьер-министр России.

Первые дни работы нашей делегации на «Золотой осени» оказались весьма результативными. Подписан ряд важных документов о сотрудничестве в сфере агропрома между правительством СК и рядом крупных компаний. Так, агропромышленный парк «Ставрополье», что в Минераловодском районе, в ближайшее время увеличит свои мощности. Соглашение об этом заключено между ПСК и АПП «Ставрополье». Будет построен и модернизирован оптово-распределительный центр, включающий мясоперерабатывающий завод, плодоовощной комплекс, комплексы по производству замороженных овощей, фруктов, ягод и сублимированной продукции, по глубокой переработке кукурузы и другие объекты. Для нашего региона очень важно продолжение этого амбициозного проекта. Для того, чтобы запустить строительство перерабатывающих производств на его территории, необходимо создание сопутствующей инфраструктуры. Общие затраты, по расчетам, составят 1 миллиард рублей. Для решения вопроса нужно содействие Министерства экономического развития России. Сегодня мы подняли этот вопрос перед руководством Правительства страны и получили поддержку, – отметил на встрече губернатор края.

Еще одно заключенное соглашение на «Золотой осени» – о техническом перевооружении и расширении объемов переработки сельхозпродукции в ООО «Первый Георгиевский консервный завод». Будет закуплено современное оборудование для производства консервированной продукции: кабачковой икры, фасоли, зеленого горошка.

На площадке «Золотой осени» состоялось также подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и расширению ООО «Птицефабрика «Преображенская» Буденновского района, специализирующейся на производстве яиц. Ожидается, что в ближайшее время их производство вырастет до 280 миллионов штук в год. Еще один инвестиционный документ о создании современного тепличного комплекса в Красногвардейском районе подписали губернатор Владимир Владимиров и представители ООО тепличный комплекс «ЭкоПродукт». В ближайшие два года на площади 20 гектаров будет налажен выпуск огурцов, салата, зелени, редиса, томатов. Тепличная тема нашла свое продолжение и в рамках заключенного соглашения о строительстве в Кировском районе третьей очереди овощеводства закрытого грунта площадью более 21 гектара и производительностью до 16 тысяч тонн продукции в год. Стоимость инвестпроекта – более 6,1 миллиарда рублей, будет создано 260 новых рабочих мест. В итоге в первые дни работы «Золотой осени» Ставрополье подписало шесть инвестиционных соглашений на общую сумму около 20 миллиардов рублей. Положительную оценку ставропольской экспозиции, представленной на выставке «Золотая осень», также дал председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Традиционно наш край достойно представлен на одном из основных разделов «Золотой осени» – «Животноводство», в котором заявлено четырнадцать наших хозяйств. Их элитный племенной потенциал в очередной раз оценил и министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. Прямо на экспозиционной площадке он вручил ценные подарки лучшим животноводам региона.

http://www.stapravda.ru/20161006/stavropole_zaklyuchilo_shest_soglasheniy_na_20_mlrd_rubley_na_zo_97046.html