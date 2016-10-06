Министр сельского хозяйства Ставрополья вручил награды лучшим животноводам в Москве

Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников вручил награды лучшим животноводам в рамках выставки «Золотая осень 2016» в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. В разделе «Животноводство» проходит демонстрация большого количества сельскохозяйственных животных и птиц, представленных разнообразием видов, пород и типов животных, разводимых в России.

В текущем году свои достижения в племенном и товарном животноводстве показали более 150 предприятий и организаций. Продемонстрированы шесть специализированных пород крупного рогатого скота мясного направления продуктивности из 10 племенных заводов и репродукторов. Эти хозяйства привезли на выставку быков-производителей и ремонтный молодняк калмыцкой, герефордской, абердин ангусской, лимузинской, симментальской и казахской белоголовой пород.

На отдельной площадке в павильоне размещены разделы, представляющие отечественное овцеводство и козоводство, птицеводство, звероводство и кролиководство, а также рыбоводство. Большой интерес у специалистов и посетителей выставки вызвали разделы, представленные хозяйствами Ставропольского края. В рамках выставки «Золотая осень 2016» министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников наградил ценными подарками лучших животноводов края.

http://www.stapravda.ru/20161006/ministr_selskogo_khozyaystva_stavropolya_vruchil_nagrady_luchshi_97045.html