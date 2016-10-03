5 октября в Москве, на ВДНХ, начинает свою работу XVIII агропромышленная выставка «Золотая осень – 2016», которая продлится до 8 октября. Об особенностях участия в ней делегации Ставрополья на брифинге в правительстве края рассказал первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань.

В составе нашей делегации cто человек: руководство региона, представители ряда профильных министерств и ведомств, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, научных центров. Специально для нынешней экспозиции Минсельхоз России совместно с регионами подготовил карту инвестиционного потенциала аграрной отрасли, на которой можно найти информацию о более чем тысяче инвестиционных проектов. Принимая во внимание то, что основным условием ускоренного роста импортозамещения является строительство новых сельскохозяйственных объектов и модернизация уже существующих комплексов, заявленные в карте инвестиционные проекты могут претендовать на получение государственной поддержки путем возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также компенсации прямых понесенных затрат.

Как рассказал Николай Великдань, на стенде Ставропольского края будут представлены макеты нескольких таких проектов. В их числе «Строительство многофункционального логистического комплекса «Агропромышленный парк «Ставрополье» в Минераловодском районе, «Строительство первой и второй очередей тепличного комплекса ООО «Солнечный дар» в Изобильненском районе. Информация о реализуемых в регионе инвестиционных проектах будет представлена также на лайт-боксах и видеостене павильона.

Всего экспозиция Ставропольского края разместится на 200 квадратных метрах. С целью продвижения продукции производителей края на международные и межрегиональные рынки будет представлена продукция передовых предприятий в области агропромышленного комплекса и переработки: ООО «Хладонеж», ОАО «Сыродел» Ипатовского района, ООО Мясокомбинат «Олимпия» Георгиевского, ОАО «Нарзан», ЗАО «Минеральные Воды Железноводска»; ООО «Пятигорский хлебокомбинат», ООО «Петровские нивы», ООО «Моя мечта».

В ходе «Золотой осени» планируется подписание соглашений о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и инвесторами о реализации крупных проектов в сфере АПК и переработки сельскохозяйственной продукции в нашем регионе. С целью популяризации этнокультурного направления на стенде Ставропольского края будет размещен проект СГАУ «Казачье подворье». Кроме того в выставке племенных животных 13 предприятий края представят лучшие породы овец, крупного рогатого скота, шелководство, рыбоводство, пушное звероводство. На протяжении нескольких десятилетий наш край сумел сохранить племенное ядро России, особенно по тонкорунному овцеводству. Селекционно-племенная работа постоянно совершенствуется, подчеркнул первый зампред ПСК. Ставрополью есть чем гордиться и удивлять страну, и не случайно по итогам «Золотой осени» наши участники традиционно увозят с собой целый багаж наград высшей пробы.

Кроме того комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию организует выставочную экспозицию на «Золотой осени» с представлением лучших образцов продуктов питания предприятий края. На стенде будет представлена продукция более 50 организаций, а также наиболее значимые для Ставропольского края инвестиционные проекты в сфере переработки.

В рамках выставки пройдет традиционный конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции», в котором будут принимать участие и представители Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20161003/ekspozitsiya_stavropolya_na_zolotoy_oseni__2016_razmestitsya_na__96973.html