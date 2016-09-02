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2 сентября 2016 г.
Теперь с «рукой» / «Ставропольская правда» от 2 сентября 2016 г.

Инвалиду без рук и ног Александру Соломеннику сделали специальный протез

О судьбе Александра Соломенника «Ставропольская правда» рассказывала уже трижды. Молодой инвалид из Ставрополя стал известен всей стране, после того как о его судьбе рассказали на Первом канале в передаче «Пусть говорят».

Александр Соломенник с осени прошлого года живет в Ставропольском геронтологическом центре. И стал всеобщим любимцем. Такого доброго человека, несмотря на то, что с рождения у него нет рук и ног, поискать еще. У парня, несмотря на инвалидность, много увлечений. Он поет и с помощью различных приспособлений мастерит поделки и картины из макаронных изделий, ловко управляется с паяльником, ремонтируя бытовые приборы.

А еще у Саньки была мечта – провести операцию по протезированию рук. После телевизионной программы по приглашению директора Российского филиала известного немецкого концерна «ОТТО БОКК» в Москве, производящего протезно-ортопедические изделия и средства реабилитации, Александр посетил клинику, где его осмотрели ведущие врачи. Они выразили уверенность, что смогут изменить жизнь пациента в лучшую сторону.

Концерн уже передал Александру инвалидную коляску, которая сделана специально для него в Германии. Она отличается высокой маневренностью и компактностью, оборудована мощным электродвигателем, позволяющим двигаться со скоростью до 10 километров в час. И вот решился вопрос с протезированием плеча.

Недавно Александр Соломенник вернулся в Ставропольский краевой геронтологический центр из Москвы. В российском филиале немецкой компании «ОТТО БОК» ему изготовили бионический протез левой руки. Впереди у Александра большая работа по овладению этим сложным механизмом.

Протезирование оплатило региональное отделение ФСС.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160902/invalidu_bez_ruk_i_nog_aleksandru_solomenniku_sdelali_spetsialny_96281.html
Фотография к статье Инвалиду без рук и ног Александру Соломеннику сделали специальный протез
Александр Соломенник
Александр Соломенник
Фото из архива Ставропольского геронтологического центра
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