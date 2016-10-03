Старое озеро в Кисловодске спустили из-за течи в дамбе

Недавно наша газета, как и многие другие СМИ региона, рассказывала о выездном совещании представителей краевого правительства с руководителями города – курорта Кисловодска и предприятия – подрядчика по поводу ввода в строй зоны отдыха «Старое озеро», которая бездействует с 2002 года.

За месяц до совещания чашу Старого озера частично заполнили. Предыдущий «технический пуск». – в бытность главой города Натальи Луценко, – закончился тем, что озеро спустя несколько дней спустили, и оно три года простояло без воды.

Новый глава Кисловодска Александр Курбатов заверял, что в этот раз подобное не повторится – чашу озера заполнили «навсегда». Но мэр предполагает, а судьба располагает. Не прошло и двух недель после совещания, как вода начала бойко просачиваться сквозь «подошву» земляного вала. Появились разрушения в левой части дамбы и на наклонном участке обводного канала. Специалисты ООО «Севкавгидропроект», которых пригласила администрация города, рекомендовали опорожнить озеро, дабы не затопить расположенные ниже дамбы дома. Что и было сделано.

Глава Кисловодска Александр Курбатов так прокомментировал произошедшее:

– Искать сейчас виновных – дело неблагодарное. Но коль скоро мы взяли на себя ответственность за возрождение озера, то найдем и применим грамотные проектные и технологические решения для укрепления гидротехнических сооружений. С тем, чтобы в следующем году озеро функционировало и было пригодно для купания.

http://www.stapravda.ru/20161003/staroe_ozero_v_kislovodske_spustili_izza_techi_v_dambe_96953.html