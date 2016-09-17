В Кисловодске прошло совещание по восстановлению зоны отдыха «Старое озеро»

В связи с тем, что в одобренной Президентом и Правительством РФ Программе комплексного развития Кисловодска есть пункт, касающийся восстановления зоны отдыха «Старое озеро», и есть соответствующее протокольное поручение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в администрации города-курорта под председательством заместителя руководителя аппарата ПСК Владимира Зритнева прошло рабочее совещание по реализации данных указаний. После совещания все заинтересованные лица приехали на Старое озеро, где встретились с журналистами региональных и местных СМИ.

Журналисты, пока ждали на дамбе, вспоминали рождение и злоключения водоема. Идея перегородить дамбой котловину на окраине Кисловодска, через которую протекала чистейшая горная речка Аликоновка и создать здесь образцовую зону отдыха на воде для горожан и гостей курорта, возникла в середине прошлого века. Осуществили ее методом «народной стройки», то есть с привлечением коллективов многих городских предприятий и организаций. Поэтому кисловодчане старшего поколения до сих пор называют озеро «Наше». Несколько десятилетий в летний период Старое озеро было средоточием общественной, спортивной и культурной жизни курорта. Сейчас об этом свидетельствуют только старые фотографии: счастливые загорелые люди играют в волейбол на пляже, прыгают в воду с вышки, состязаются на плавательных дорожках; парами и целыми семьями катаются на лодках, а на летней эстраде выступают артисты.

Увы, уже в 90-е годы минувшего века эти буколические картинки стали блекнуть. У чахнувшего курорта не было средств, чтобы достойно содержать пляжи, спортивные и культурные объекты на берегах озера. Зато все чаще появлялись знаки санэпидемстанции «Купание запрещено». Впрочем, горожане и сами заметили, что вода в озере стала грязной и от нее дурно пахнет. И догадывались почему. Население расположенных выше озера поселков Аликоновский и Зеленогорский с середины прошлого века увеличилось в несколько раз. А централизованной канализации там как не было, так и по сей день нет. Так что изрядная часть отходов жизнедеятельности населения попадала в питающую озеро реку. В довершение бед в верховьях Аликоновки построили несколько животноводческих ферм. «Произведенный» овцами, коровами и лошадьми навоз тоже попадал в реку. Как тут воде в озере оставаться чистой?

Несколько лет местные власти и тогдашние владельцы зоны отдыха, – профсоюзы, – раздумывали, что делать с курортным озером, превратившимся в болото? Сомнения разрешило страшное наводнение 2002-го года, повредившее гидротехнические сооружения Старого озера. Выход нашли самый простой – воду спустили и забыли о существовании озера. За десять лет в обильно удобренной илом чаше озера вырос целый ивовый лес. Разумеется, все эти годы горожане и гости курорта возмущались, писали жалобы во все возможные инстанции: мол, какой же это курорт, если в летнюю жару приходится ездить купаться за три десятка километров – на Новопятигорское озеро?

Пять лет назад тогдашний мэр Кисловодска Наталья Луценко «выбила» федеральное финансирование, – чашу озера очистили от ила и древостоя. Заодно отремонтировали гидротехнические сооружения, обустроили пляжи, спасательную станцию. После чего торжественно, в присутствии множества почетных гостей, открыли затворы и стали заполнять озеро водой.

Однако… спустя две недели озеро вновь осушили. И так оно простояло еще почти три года. За это время в Кисловодске сменилось три главы администрации, а проблема Старого озера оставалась неразрешимой. Лишь месяц назад чашу озера на две трети наполнили водой. Но это только «технический пуск», до реального открытия зоны отдыха еще далеко…

О том, что произошло после предыдущего «технического пуска» озера, журналистам рассказал генеральный директор АО «ПМК-38» Исса Кульчаев. Именно с его предприятием администрация Кисловодска под руководством Натальи Луценко заключила контракт на очистку чаши озера и ремонт гидротехнических сооружений. Когда же стало ясно, что возродить зону отдыха не удалось, пошли разговоры: мол, была нарушена технология производства работ, из-за чего стало подтапливать расположенные ниже дамбы жилые дома. А кое-кто сомневался в правомерности и правильности расходования бюджетных средств. Последовали многочисленные жалобы и соответствующие проверки контролирующих органов.

Свой разговор с журналистами Исса Кульчаев начал с того, что заверил: все проверки завершены, претензий к предприятию больше нет. Ни по качеству произведенных работ, ни по обоснованности представленных смет. Специалисты ПМК доказали, что 70 миллион рублей, которые поступили через федеральное Минприроды, и 15 миллионов, поступившие через администрацию города-курорта Кисловодска, были израсходованы сполна и по целевому назначению. Тогда почему же озеро спустили, и оно еще два года стояло без воды?

– Случалась беда, утонул человек. Но, купающиеся, к сожалению, тонут на многих водоемах. Не думаю, что это достаточная причина, чтобы осушать водоем. Да, в подвалах трех старых частных домов, расположенных ниже дамбы, появилось немного воды. Но это нормальное явление, – любое гидротехническое сооружение дренирует часть воды. Однако, тогдашняя администрация Натальи Луценко решила спустить воду, хотя это очень плохо: без воды дамба быстрее разрушается.

Последующая администрация, которую возглавлял сити-менеджер Андрей Кулик, Старым озером занималась без малого два года. Опытные управленцы выявили и устранили много упущений в документации, касающейся права собственности на территорию зоны отдыха, начали вплотную работать с потенциальными инвесторами. Однако, в связи с тем, что продолжались проверки контролирующих органов, заполнить чашу озера водой Андрей Кулик не решился, и она вновь заросла ивняком.

Нынешний глава Кисловодска, – Александр Курбатов, – с проблемами Старого озера столкнулся сразу после вступления в должность. Они оказались сложнее и запутаннее, чем виделось поначалу. Подготовить водоем к купальному сезону 2016-го года его команде не удалось. И вот теперь, когда речь идет уже о «купальном сезоне-2017», Александр Курбатов решил «сжечь мосты для отступления» – распорядился вновь почистить чашу озера и заполнить ее водой. Помятуя об ошибках предшественников, Александр Курбатов первым делом заверил журналистов:

– Озеро наполнено надолго. Можно даже сказать – навсегда. Лишь в зимний период по технологическим соображениям уровень воды будем несколько снижать. Ну, и если возникнет необходимость почистить дно, воду на несколько дней, разумеется, спустим.

Тем не менее, сейчас купание в озере строго запрещено: и хлама на дне еще немало, и вода не соответствует санитарным требованиям. Качеству воды Александра Курбатов уделил особое внимание в беседе с журналистами:

– Чтобы озеро не превратилось в болото, запустим в него растительноядных рыб. На сегодняшний день мы уже приняли план по ужесточению экологического надзора над охранной зоной реки Аликоновка. Также экологи будут регулярно брать пробы воды и анализировать их, чтобы к началу будущего купального сезона точно знать: удалось ли нам привести озеро в качественное состояние. Параллельно будем рассматривать вопросы установки на озере очистных сооружений.

К сожалению, установка эффективных очистных сооружений для большого водоема – дело весьма затратное. Муниципальный бюджет такую дополнительную нагрузку не осилит, в региональном и федеральном бюджетах сейчас также «лишних» денег нет. Местные власти рассчитывают на частных инвесторов. Но конкретных договоренностей пока нет.

Есть и еще одна проблема – вокруг Старого озера, как и на других окраинах города, санитарное состояние оставляет желать лучшего. Александр Курбатов решил и здесь действовать безотлагательно:

– В следующие выходные мы проведем на Старом озере общегородской субботник. Приглашаю и вас поучаствовать, – обратился глава города-курорта к журналистам.

http://www.stapravda.ru/20160917/v_kislovodske_proshlo_soveschanie_po_vosstanovleniyu_zony_otdykh_96617.html