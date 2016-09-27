В Ставрополе большегрузный транспорт можно встретить на дорогах только в ночное время

В Ставрополе продолжается борьба с пробками. В администрации города сообщили о новых изменениях в правила движения большегрузного транспорта, который называют одной из причин заторов на дорогах. Учитывая опыт других регионов России, в целях разгрузки автомобильных дорог, принято решение об ограничении движения большегрузов с 26 сентября по1 января с семи утра до восьми вечера. Исключение составляет транспорт «Почты России», городских предприятий, специальных и экстренных служб.

Кроме того, с целью улучшения транспортной ситуации и борьбы с пробками проведена масштабная реконструкция улицы Октябрьской, построена новая дорога на улице Космонавтов, расширен один из главных перекрестков города на Кулакова-Ленина. Стартовала вторая очередь строительства шестиполосной магистрали протяженностью 2,5 км, которая должна разгрузить городские дороги и разделить транспортные потоки не только в Юго-Западном районе города, но и во всем Ставрополе.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160927/v_stavropole_bolshegruznyy_transport_mozhno_vstretit_na_dorogakh_96823.html