Крестным ходом по улицам Ставрополя пронесли Святой Крест, освященный у Гроба Господня

Сотни православных жителей Ставрополя в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня прошли крестным ходом из Казанского кафедрального собора до возрожденного Крестовоздвиженского храма. Так торжественно закрепляется в епархии новая духовная традиция пронесения Святого Креста, освященного у Гроба Господня в Иерусалиме. Крест, изготовленный ставропольскими умельцами, в конце августа прошлого года был доставлен со Святой Земли, куда его возила группа ставропольских священнослужителей во главе с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Возглавили многолюдное шествие настоятели храмов города Ставрополя, пронесшие новообретенную святыню на руках. В прошлом году они точно так же пронесли ой Крест по Крестному пути Спасителя в Иерусалиме. Перед началом крестного хода к его участникам обратился духовник епархии архимандрит Василий (Лукьянов), передав собравшимся благословение владыки Кирилла, год назад инициировавшего начало новой традиции: дважды в год крестным ходом проносить Распятие по улицам Ставрополя в знак освящения города.

После принесения Святого Креста в храм Воздвижения Креста Господня здесь было совершено торжественное вечернее богослужение. В Крестовоздвиженском храме Крест будет находиться до начала Крестопоклонной недели Великого поста, а затем также крестным ходом вернется в Казанский собор.

http://www.stapravda.ru/20160927/krestnym_khodom_po_ulitsam_stavropolya_pronesli_svyatoy_krest_os_96837.html