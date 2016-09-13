Избирательные бюллетени переданы крайизбиркому Ставрополья

Бюллетени напечатали / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

В городе Минеральные Воды в издательстве «Кавказская здравница» состоялась передача избирательной комиссии СК избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва и Думы края шестого созыва. В течение двух дней они будут переданы территориальным избирательным комиссиям, где будут находиться под охраной до наступления дня голосования.

http://www.stapravda.ru/20160913/izbiratelnye_byulleteni_peredany_krayizbirkomu_stavropolya_96511.html