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13 сентября 2016 г.
Бюллетени напечатали / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Избирательные бюллетени переданы крайизбиркому Ставрополья

В городе Минеральные Воды в издательстве «Кавказская здравница» состоялась передача избирательной комиссии СК избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва и Думы края шестого созыва. В течение двух дней они будут переданы территориальным избирательным комиссиям, где будут находиться под охраной до наступления дня голосования.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20160913/izbiratelnye_byulleteni_peredany_krayizbirkomu_stavropolya_96511.html
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