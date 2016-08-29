Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ставропольском крае

В первый день осени отмечается День знаний, который традиционно ассоциируется с началом нового учебного года, торжественными линейками в школах, нарядными учениками с букетами цветов и новенькими ранцами. Праздничный внешний вид школьника и содержимое его ранца требует определенных финансовых затрат. Насколько они выросли? Об этом можно судить по официальным данным Росстата.

В августе 2016 года в 1,2 – 1,3 раза стали дороже шариковые авторучки, кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, детские футболки. Почти на четверть подорожали платья-костюмы и сарафаны для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей; на 15 – 18,7 процента – ботинки и сорочки для мальчиков, блузки для девочек, спортивные костюмы; на 12,2 процента – брюки из полушерстяных тканей. Цены на карандаши, альбомы для рисования, наборы фломастеров, учебники, учебные пособия, тетради увеличились на 10,5 – 14,9 процента. По сравнению с августом прошлого года на 4,8 – 9,8 процента подорожали юбки для девочек из полушерстяных тканей, сапоги, ботинки зимние с верхом из натуральной кожи носки, гольфы детские, ранцы, рюкзаки, брюки из джинсовой ткани.

Чем старше школьник, тем больше возрастают затраты родителей на то, чтобы собрать его в школу, так как для старшеклассников приходится приобретать одежду взрослых размеров. И тут тоже налицо подорожание почти по всем основным позициям.

А. РУСАНОВ , по материалам Ставропольстата

http://www.stapravda.ru/20160829/skolko_stoit_sobrat_rebenka_v_shkolu_v_stavropolskom_krae_96205.html