Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Под Ставрополем водитель отечественной легковушки пострадал из-за собственной невнимательности.

Около 9 утра 6 декабря водитель автомобиля «ВАЗ-21124», двигаясь по автодороге «Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская» с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал за пределы проехжей части, где столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель, 29-летний житель Ставрополя, с сочетанной травмой был доставлен в больницу, рассказали в отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Установлено, что водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения за последние два года. Проводится проверка по факту происшествия.