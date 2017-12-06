Фото: ОГИБДД Андроповского района Андроповские школьники – за беспрекословное использование ремней безопасности в автотранспорте

В Андроповском районе школьники, в том числе Юные инспектора движения, привлекли внимание граждан к необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автотранспорте.

Перед этим с самими ребятами специальные инструктажи провели госавтоинспекторы. Они рассказали ребятам о видах и назначении средств пассивной защиты водителей и пассажиров. На наглядных примерах были продемонстрированы способы правильного использования ремней безопасности, детских автокресел.

В дальнейшем ЮИДовцы передали полученные знания своим сверстникам. Не остались без внимания и взрослые – им юные агитаторы также рассказали о том, как максимально обезопасить себя при поездках в автотранспорте.