Фото пресс-службы ПАСС СК

6 декабря на территории одного из частных дворов села Манычское Апанасенковского района загорелся автомобиль ВАЗ-2107.

Мужчина-предприниматель возвращался с рынка домой: в багажнике автомобиля, на крыше и заднем сидении – находился товар. Когда он въезжал во двор, жена увидела, что из-под капота машины идет дым. Мужчина открыл капот, и... спровоцировал взрыв. Автовладелец огнетушителем, находившимся в «семерке», начал тушить пламя, параллельно дозваниваясь в службы экстренного реагирования, рассказали в пресс-службе ПАСС СК.

Когда пожарные приступили к тушению, в первую очередь, охлаждая водой бак с бензином, чтобы предотвратить взрыв автомобиля. Бензин огненными каплями разлетался по траве и на старый забор. Из-за этого пришлось тушить не только «семерку», но и все, что располагалось рядом с ней. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, пламя было ликвидировано, на территории домовладения ничего не пострадало. А автомобиль выгорел полностью, «выстоял» лишь багажник и находившиеся в нем вещи. Но они, увы, оплавились.