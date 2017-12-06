Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Снегопад и гололед

Ставрополье накрыл снежный циклон. В связи с непогодой видимость на федеральной трассе «Кавказ» осложнена, однако движение осуществляется в штатном режиме. На дорогах работает очистительная техника, ситуацию мониторят сотрудники Госавтоинспекции. Ставропольцев просят по возможности подождать с поездками на личном авто. В случае, если поездка необходима, строго соблюдать безопасный скоростной режим, не выезжать на летней резине.

Снегопад, как обещают синоптики, продлится до конца 8 декабря, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.