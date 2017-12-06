Фото: ОМВД Невинномысск Марихуана, изъятая у ранее судимого жителя Невинномысска

Весьма неожиданный результат имела рутинная проверка пригородной маршрутки сотрудниками ГИБДД Невинномысска. Один из пассажиров, завидев стражей порядка, опрометью метнулся из салона микроавтобуса и пустился наутек. На ходу беглец бросил на землю черный полиэтиленовый пакет. Полицейские догнали и задержали подозрительного гражданина. Как оказалось, ранее он неоднократно был судим за кражи.

А экспертиза показала, что в черный пакет было бережно упаковано почти 900 граммов каннабиса (марихуаны). Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту приобретения хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Владельцу зелья грозит приличный срок – до десяти лет лишения свободы.