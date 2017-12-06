Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Мэрией Ессентуков объявлен конкурс на лучшую эмблему города к курортному сезону 2018.

Работы могут быть выполнены в любых стилях. Логотип должен быть красочным, с простыми понятными образами, не исключены слова и словосочетания. Поучаствовать с 22 января по 22 апреля 2018 года предлагают всем жителям КМВ. Работы будут размещены на сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки для голосования и общественного обсуждения. 5 самых рейтинговых работ затем передадут в экспертную конкурсную комиссию. Там определят победителя и призеров. Награждение состоится в мае следующего года, сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.