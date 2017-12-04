Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

2 декабря в одной из комнат дома на двух хозяев в селе Турксад Левокумского района произошло возгорание, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Комната, где проживала мать с маленьким ребенком, внезапно занялась огнем, заполонив все помещение едким дымом. Что явилось причиной возгорания, неизвестно, но, по словам соседей, женщина, ведущая асоциальный образ жизни, позволяла себе курить прямо в помещении, и не соблюдала правила пожарной безопасности. О случившемся стало известно в 22:34 по заявлению соседей погорелицы в ПЧ № 130 ПАСС СК села Приозерское Левокумского района. Пожарные выехали на место ЧП и сразу же подали ствол на тушение через окно, так как комната была сильно задымлена. Когда соседи сообщили о том, что мать с ребенком, возможно, все еще внутри, пожарные выбили дверь, и, несмотря, на угрозу отравления продуктами горения, проникли в помещение. К счастью, в поглощенной огнем комнате никого не оказалось.