Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю

В дежурную часть отдела МВД России по Нефтекумскому району обратился представитель коммерческой компании. Оказалось, что мужчина заказал в интернет-магазине товар. Получив его у курьера, он во время примерки, поменял обувь и одежду, упаковав в коробки старые вещи. Потом вернул товар курьеру, отказавшись его приобретать и оплачивать. Ущерб – более 77 тысяч рублей. Подозреваемого нашли и задержали, он признался в мошенничестве. Похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владельцу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.