Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

1 декабря около 12 часов на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Черкесску со стороны автодороги «Кавказ» водитель автомобиля «Ока» по неустановленным пока причинам столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер», который ехал в сторону Черкесска. Водитель «Оки» – 94-летний житель села Кочубеевского – погиб, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В микроавтобусе 16 детей из Элисты и двое сопровождающих ехали на экскурсию в Теберду Карачаево-Черкесской Республики. Возраст детей – от 8 до 13 лет. Врачи осмотрели пассажиров и водителя «Мерседеса», травм у них не обнаружено. В настоящее время пассажиры микроавтобуса доставлены в среднюю школу № 3 села Кочубеевского, где для них в ожидании сменного автобуса организовано горячее питание и отдых. Медики считают, что остановка сердца могла стать причиной смерти пожилого автолюбителя. На месте происшествия работают наряды ДПС.